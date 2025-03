Matteo Arnaldi la spunta nella lotta con Kovacevic e avanza a Indian Wells

Vince un’autentica battaglia Matteo Arnaldi che nel primo turno dell’ATP di Indian Wells, primo master 1000 della stagione batte l’americano Alexandar Kovacevic con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 al termine di un match durato due ore e trenta minuti. Il giocatore ligure accede così al secondo turno dove sfiderà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7.

La partita inizia su buoni ritmi, i due contendenti sono implacabili sui rispettivi turni di battuta e concedono poco ai rivali. La svolta arriva nell’ottavo game quando il tennista italiano recupera da 40-15, è aggressivo in risposta, capitalizza gli errori del rivale e ottiene il primo break del match. Il nono gioco riserva un’autentica girandola di emozioni. Arnaldi parte male, precipita 0-40 con un errore e un doppio fallo, annulla tre palle break, non sfrutta il primo set point, si procura il secondo con un ace e chiude i conti con il servizio.

Il tennista ligure inizia la seconda frazione di gioco da assoluto protagonista. annulla due palle break nel secondo game e nel terzo strappa il servizio all’avversario costringendolo all’errore con una fulminante risposta di rovescio che induce lo statunitense all’errore. Il numero 94 del mondo non vuole però saperne di cedere, strappa la battuta al rivale nel quarto game riportandosi in parità e annulla al giocatore italiano le palle del nuovo break nel quinto. Nel nono gioco Arnaldi si procura la possibilità per andare a servire per il match, non la sfrutta e, sul 6-5, gioca un pessimo finale di parziale perdendo la battuta a zero per il 7-5 a favore dell’americano.

Il terzo e decisivo set registra il primo momento di svolta nel terzo game quando il numero 35 del ranking toglie il servizio allo statunitense capitalizzando i suoi errori. Arnaldi deve salvarsi nel sesto game quando lo statunitense ha a propria disposizione le possibilità per tornare in partita, occasioni che concretizza invece nell’ottavo game quando gli toglie la battuta a zero e rimette la contesa in equilibrio. Nel momento in cui l’inerzia del confronto potrebbe cambiare l’italiano è bravo a non mollare di un centimetro e si riprende il vantaggio con due punti da applausi: ottiene la palla break decisiva con un passante di diritto giocato sull’accelerazione avversaria e conclude il nono gioco con uno splendido rovescio incrociato. L’americano non molla ancora la presa e impegna Arnaldi in un lunghissimo decimo game che si conclude quando l’azzurro scaglia la prima vincente contro la quale l’indomito Kovacevic deve alzare bandiera bianca.

Arnaldi mette a referto sette ace che controbilancia però con sei doppi falli, serve una percentuale di prime palle identica a quella del suo rivale e riesce ad ottenere più punti dell’avversario sulla seconda palla di servizio. Il computo complessivo dei punti rende l’idea di un incontro contrassegnato dall’assoluto equilibrio: il giocatore italiano prevale sull’avversario per soli quattro punti, 101 a 97.