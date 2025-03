Lucia Bronzetti parte forte a Indian Wells e si sbarazza dell’ostica Kalinina

Il WTA 1000 di Indian Wells regala, nell’incontro d’esordio, un’autentica lotta a Lucia Bronzetti, che parte forte e si sbarazza dell’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-4 7-5, due ore e undici minuti la durata del confronto. La giocatrice italiana approda così al secondo turno contro la polacca Magdalena Frech, testa di serie numero 30 del torneo.

Un primo set dai due volti rispetta i turni di battuta delle due contendenti nei primi cinque game con la giocatrice italiana che rimonta da 0-30 nel primo game e si procura palla break nel secondo game. Bronzetti ottiene il primo break nel sesto game quando toglie il servizio all’avversaria sfruttandone gli errori con il rovescio, spreca la possibilità di allungare commettendo doppio fallo sulla palla del possibile 5-2 e toglie nuovamente il servizio all’ucraina portandosi sul 5-3. Kalinina non si dà per vinta, continua a spingere e rientra sul 5-4 per poi portarsi sul 40-0 nel decimo game. Quando tutto sembra pronto per la nuova parità Bronzetti cambia marcia appoggiandosi sul diritto e colleziona una serie di cinque punti consecutivi grazie a cui chiude il parziale di apertura.

La seconda partita inizia con una Bronzetti molto precisa in battuta, quattro prime in campo su cinque, che tiene autorevolmente il suo turno di servizio a 15. La numero 62 del ranking continua a spingere, si procurala la palla break, non sfruttata, nel secondo game, e nel terzo tiene la battuta dopo essere stata rimontata da 40-0. La tennista ucraina prova a cambiare marcia, è meno fallosa rispetto all’inizio, piazza un maggior numero di vincenti e mette sistematicamente in difficoltà la rivale con la palla corta ottenendo il break nel quinto game, vantaggio confermato con il servizio tenuto nel gioco successivo.

Bronzetti non ci sta, reagisce, difende la battuta nel settimo game e si procura tre palle break nell’ottavo, occasioni che però la giocatrice italiana non sfrutta. Kalinina si presenta al servizio per chiudere i conti nel decimo gioco, la sua avversaria però non ci sta, rimonta da 30-15 e sfrutta la palla break per impattare sul 5-5 e difendere poi il turno di servizio ai vantaggi. L’inerzia della contesa è ormai tutta dalla parte della Bronzetti che ottiene il 15-30 con un gran rovescio incrociato, si procura il match point sulla smorzata sbagliata dall’avversaria e chiude i conti quando Kalinina manda fuori l’ultimo diritto.

La lettura dei dati statistici rileva la leggera prevalenza della tennista italiana nella percentuale di punti conquistati sulla prima e il miglior rendimento sulla seconda di servizio. Bronzetti si aggiudica il computo complessivo dei punti per 78 a 69.