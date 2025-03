LIVE Sonego-Goffin, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano belga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e David Goffin, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Indian Wells 2025. Partita ostica per il piemontese che nell’esordio del torneo californiano affronta il veterano belga, numero 56 del ranking ATP.

Sonego cerca un risultato importante per dare fiducia al grande risultato ottenuto agli Australian Open, dove si è spinto fino ai quarti di finale. Nelle ultime settimane l’azzurro non ha avuto molta fiducia nei sorteggi perdendo al primo turno sia a Rotterdam (7-6, 6-4 contro Holger Rune) che a Dubai (7-6, 6-3 con Stefanos Tsitsipas). Nel mezzo l’azzurro ha giocato l’ATP 250 di Marsiglia dove ha prima battuto Botic Van de Zandschulp (6-1, 3-6, 6-3) e poi beneficiato del ritiro di Luca Van Assche. Nei quarti di finale Sonego si è arreso a Ugo Humbert con un doppio 6-4.

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Goffin, che è stato sconfitto al primo turno a Brisbane, agli Australian Open, a Montpellier ed a Rotterdam. Il belga ha trovato la prima vittoria del 2025 la scorsa settimana nel torneo di Acapulco dove ha battuto prima Rinky Hijikata (6-2, 6-3) e poi Ben Shelton (7-6, 6-3) giungendo nei quarti di finale dov’è stato battuto da Brandon Nakashima (7-6, 6-2).

Sonego è avanti 2-1 nei precedenti contro Goffin: il belga ha vinto la prima sfida a Montpellier nel 2021 (6-4, 6-4) ma è stato sconfitto in entrambi gli incontri dello scorso anno; il primo nelle qualificazioni di Montecarlo (4-6, 6-4, 6-4) ed il secondo a Winston Salem (6-3, 6-2).

L'incontro è il terzo in programma, a partire dalle 20.00, sul campo 3 dopo Bonzi-Brooksby ed Arnaldi-Kovacevic.