Clamorosa impresa di Matteo Gigante a Indian Wells: battuto il quotato Baez!

Matteo Gigante con grinta e classe ha sconfitto nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells 2025 l’argentino Sebastian Baez (n.34 ATP). Un successo in rimonta per il n.217 del mondo (questa settimana) col punteggio di 3-6 6-1 6-4 in 1 ora e 59 minuti di partita. Gigante, dopo un primo set con diverse imprecisioni, è riuscito a ritrovare il filo del discorso, imponendo il proprio ritmo con le sue rotazioni mancine in top-spin, che tanti problemi hanno dato a Baez.

In questo modo, l’azzurro è stato in grado di ribaltare l’inerzia del confronto e nel secondo round se la vedrà contro il padrone di casa (n.3 del seeding), Taylor Fritz. Per il nostro portacolori è la seconda vittoria a livello ATP e la prima contro un giocatore facente parte della top-50. Certamente, il valore di Baez sul cemento non è il medesimo che sulla terra, dove costruisce la sua classifica, ma resta un successo significativo per un tennista che ha affrontato con profitto le qualificazioni.

Nel primo set Matteo mette sotto pressione il sudamericano al servizio, costruendosi in apertura una palla break senza fruttarla e concretizzando l’opportunità nel terzo game. Sfortunatamente, il servizio si inceppa e specialmente col dritto arrivano gli errori. Risultato: contro-break. Gigante non è lucido nei momenti di tensione ed è il caso dell’ottavo gioco, con Baez che con regolarità piazza un altro strappo e si porta a casa la frazione sul 6-3.

Nel secondo set c’è la reazione del tennista italiano. Registrando qualcosa nei colpi da fondo e cercando anche qualche variazione in più, come l’uso dello slice di rovescio, Gigante fa la differenza. Lo “scambio di cortesie” del secondo e terzo game precede la serie dell’azzurro che dal quarto gioco non concede nulla all’argentino, costretto a subire ben tre break in tutto il parziale e archiviando un pesante 6-1.

Nel terzo set è Gigante a fare più gioco. Con l’uso del rovescio incrociato, in particolare, Matteo si crea non poche opportunità. Nel quinto game ci sono due palle break e soprattutto sulla prima manca decisione. Nel settimo gioco il break arriva, aprendosi splendidamente il campo, ma nel game successivo fioccano i doppi falli e il 4-4 è inesorabile. Bravo l’azzurro a resettare immediatamente e con alcuni vincenti si crea altre opportunità, capitalizzando il tutto. Stavolta, il braccio non trema e il 6-4 sancisce la chiusura.

Leggendo le statistiche, Gigante ha fatto la differenza soprattutto coi punti conquistati con la seconda di servizio: 16/30 rispetto al 13/33 del sudamericano. Entrambi i tennisti hanno concluso in passivo il rapporto vincenti/errori non forzati, ma anche in questo caso il tennista italiano ha fatto meglio: 24 vincenti e 53 gratuiti; 13 winners e 45 unforced errors per l’argentino.