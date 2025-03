Marc Marquez rilancia: “Tutto perfetto, ho potuto anche gestire. Domani l’obiettivo è vincere ancora”

È iniziato nel segno di Marc Marquez questo Mondiale 2025 di MotoGP. La Sprint Race dell’anno è stata conquistata dall’asso iberico, in sella alla Ducati ufficiale. Dopo aver conquistato la pole-position, il fuoriclasse nativo di Cervera si è reso protagonista di una prova di grande rilievo, partendo bene e creando un margine di sicurezza nei confronti della concorrenza.

Lo si era compreso fin dalle prove libere che Marquez avesse qualcosa in più e l’ha dimostrato nel corso di questa Sprint. Di sicuro, sorprendente la prestazione di Alex Marquez, in grado di tenere un ritmo convincente e di finire alle spalle del fratello. Terzo Pecco Bagnaia, che ha fatto di necessità virtù.

“Fino a questo momento è stato tutto perfetto. Riesco ad andare in pista e trovarmi costantemente bene con la moto. Sono riuscito a partire bene ed a creare quel margine che mi serviva per poi impostare un ritmo che mi permettesse anche di gestire“, ha raccontato Marc.

“Domani comunque è un’altra giornata ed è quella in cui vengono assegnati più punti. L’obiettivo è quello di vincere, per confermare quanto di buono abbiamo fatto nel corso di questo fine settimana“, ha aggiunto Marquez.

“Erano 93 weekend che non ero primo nel Mondiale. Vediamo domani, perché Pecco è fortissimo, quindi sarà una lotta molto dura. In Malesia ho capito di essere veloce, mi concentro su me stesso per ottimizzare il mio pacchetto. Non penso di cambiare niente domani, il feeling con le gomme soft davanti mi dà fiducia. Vediamo la gomma posteriore. Ho provato tutte le condizioni e ho chiaro cosa voglio“, ha concluso ai microfoni di Sky Sport.