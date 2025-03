Lorenzo Simonelli in crescita: mancano 2 centesimi e giorni di allenamento per la finale agli Europei Indoor

A Lorenzo Simonelli sono mancati dei giorni di allenamento e un paio di centesimi per qualificarsi alla finale dei 60 ostacoli agli Europei Indoor. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli si era presentato alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) senza avere disputato gare durante l’inverno, condizionato da un problema muscolare al femorale e al tendine che lo ha fortemente attanagliato negli ultimi tre mesi.

Il giovane talentuoso laziale è apparso in ripresa, ma chiaramente la forma dei giorni migliori è ancora lontana: aveva ripreso gli allenamenti soltanto qualche giorno fa e naturalmente il feeling con le barriere è ancora tutto da ritrovare, ma nonostante una condizione precaria ha accarezzato l’accesso all’atto conclusivo. Il 22enne è uscito molto bene dai blocchi di partenza (0.139 il tempo di reazione) e ha tenuto un buon ritmo per i primi tre ostacoli, poi è andato in calando e ha chiuso la propria semifinale al quinto posto con il tempo di 7.60.

Nella sua serie si è imposto il francese Wilhem Belocian (7.44) davanti allo spagnolo Enrique Llopis (7.49), all’olandese Job Geerds (7.54) e allo spagnolo Asier Martinez (7.56). Passavano il primo turno i primi tre classificati e i due migliori tempi di ripescaggio, nell’altra semifinale lo spagnolo Abel Jordan è quarto in 7.58 e Lorenzo Simonelli è fuori dalla lotta per le medaglie per un paio di centesimi. Promossi a stasera il polacco Jakub Szymanski (7.49), il francese Just Kwaou-Mathey (7.49) e il belga Michael Obasuyi (7.55).

Lorenzo Simonelli ha migliorato il 7.66 corso ieri in batteria e a questo punto si proietta verso i Mondiali Indoor, in programma a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo: con un paio di settimane in più di allenamento nelle gambe potrebbe ambire a un buon risultato in terra asiatica per poi lanciarsi verso la stagione outdoor.