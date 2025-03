Atletica, Catalin Tecuceanu esce nel finale e avanza agli Europei Indoor

Catalin Tecuceanu si è qualificato alle semifinali degli 800 metri agli Europei Indoor, ma ha rischiato un po’ troppo prima di sciogliersi nel finale e meritarsi il passaggio del turno alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il 25enne è partito in maniera blanda e ha tenuto il ritmo poco sostenuto imposto dal croato Marino Bloudek e dal ceco Jakub Dudycha nei primi due giri, al suono della campana occupava la quarta posizione e accusava qualche metro di distacco dalla coppia di testa.

A quel punto è riuscito a infilare lo svizzero Ivan Pelizza e sul rettilineo finale ha sopravanzato Dudycha con un buono slancio, chiudendo la propria batteria al secondo posto con il tempo di 1:48.10 alle spalle di Bloudek (1:48.07), davanti a Dudycha (1:48.29) e allo spagnolo Alvaro de Arriba (1:48.40). Passavano il turno i primi due di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio. Diamo uno sguardo ad alcuni passaggi di Catalin Tecuceanu: 55.5 ai 400 metri, 1:22.3 ai 600 metri, ultimi 100 metri corsi in 13 secondi netti.

Nella semifinale di domani servirà alzare un po’ l’asticella e offrire una prestazione più convincente per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo di domenica. Il mezzofondista veneto di origini rumene, quarto agli ultimi Mondiali Indoor e bronzo agli Europei di Roma all’aperto, vanta uno stagionale di 1:45.35 siglato lo scorso 4 febbraio a Ostrava, poi aveva vinto la gara di Torun in 1:46.97 ed era stata quarto a Madrid la scorsa settimana (1:46.94).

Tecuceanu ha dichiarato ai microfoni della Rai di accusare alcuni problemi respiratori, ma che non è nulla di grave. Il 20enne Giovanni Lazzaro ha fatto il proprio debutto con la Nazionale maggiore e ha chiuso la propria batteria al quarto posto con il tempo di 1:47.72 alle spalle del belga Eliott Crestan (1:46.57), dello spagnolo Mariano Garcia (1:46.75) e del francese Yanis Meziane (1:46.79), non riuscendo a superare il turno ma dimostrando ottime qualità che fanno ben sperare per il prossimo futuro.

L’olandese Ryan Clarke ha vinto la prima batteria in 1:48.11 precedendo lo svizzero Ramon Wipfli (1:48.27), lo spagnolo Elvin Josué Canales si è imposto nella quarta in 1:45.93 davanti al polacco Maciej Wyderka (1:46.11), il polacco Patryk Sieradzki ha vinto la quinta in 1:46.32 davanti all’irlandese Mark English (1:46.42). Ripescati il britannico Justin Davies (1:46.56 nella quinta) e l’olandese Samuel Chapple (1:46.15 nella quarta), ammessi con ricorso alle semifinali il polacco Barotsz Kitlinski e l’irlandese Cian McPhilips.