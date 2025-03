Atletica, Luca Sito fa a sportellate con Coelho e viene eliminato agli Europei Indoor

Luca Sito si presentava con interessanti ambizioni agli Europei Indoor 2025 di atletica, dopo che durante l’inverno si era espresso in maniera brillante sui 400 metri (46.15 ad Ancona e 46.27 a Karlsruhe). Il primatista italiano all’aperto ha fatto a spallate con il portoghese Joao Coelho in un paio di occasioni nel corso del secondo giro, ha perso il ritmo e ha concluso al quarto posto con il tempo di 46.67, chiudendo con anticipo la propria avventura nella rassegna continentale al coperto.

Il 21enne lombardo si trovava alle spalle del norvegese Havard Bentdal Ingvaldsen e dell’olandese Eugene Omalla al suono della campana dopo un passaggio forte in 21.49, sembrava pienamente in corsa per il passaggio del turno riservato ai primi due classificati di ogni batteria, ma poi il lusitano è entrato di forza sull’azzurro nei pressi della prima curva dell’ultima tornata e ha spento i sogni di gloria del nostro portacolori.

Luca Sito aveva tutte le carte in regola per accedere alle semifinali e poi puntare all’atto conclusivo con prospettive interessanti dopo aver raggiunto la finale agli ultimi Europei all’aperto, ma quei contatti (tradizionali nelle gare in sala) lo hanno limitato. Coelho ha vinto in 46.01 davanti a Ingvaldsen (46.16) e a Omalla (46.62), il 46.67 non è bastato all’azzurro per rientrare tra i due crono di ripescaggio e meritarsi il diritto di tornare in pista questa sera.

Il miglior tempo del turno è stato firmato dal polacco Maksymilian Szwed (45.69) davanti all’ungherese Attila Molnar (45.86) e a Coelho (46.01), a seguire lo spagnolo Inaki Canal (46.10) e il belga Daniel Segers (46.11).