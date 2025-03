LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino vola in finale! Coiro, Tecuceanu e Mangione in semifinale! Attesa per Diaz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.18: Al via la quarta batteria dei 400 donne. Queste le protagoniste:

1 Rachel McCann IRL 53.37 53.37 105

2 Carina Vanessa POR 52.98 52.98 76

3 Nikoleta Jíchová CZE 52.07 52.07 4

4 Ama Pipi GBR 52.02 52.10 16

5 Justyna Swiety-Ersetic POL 51.04 51.36 13

6 Paula Sevilla ESP 51.20 51.20

12.17: Superano 1.89 al primo tentativo Lake, Mahuchikh, Nilsson e Topic

12.16. LARISSA IAPICHINO IN FINALE! 6.76 per l’azzurra che fa segnare la seconda misura e chiude qui la qualificazione

12.15: Pieroni sbaglia a 1.89

12.12: Bene la ceca Manuel che fa gara di testa e vince in 51″53, tra le favorite c’è anche lei! Seconda la francese Brossier con 52″00. Non ci sono ripescate da questa batteria

12.10: Queste le protagoniste della terza batteria dei 400 donne:

1 Tetiana Melnyk UKR 52.77 54.03 53

2 Anastazja Kus POL 53.20 53.20 31

3 Amandine Brossier FRA 51.67 52.05 9

4 Helena Ponette BEL 52.16 52.16 15

5 Lurdes Gloria Manuel CZE 51.15 51.15 7

6 Blanca Hervas ESP 51.44 51.44 27

12.09: Centra il posto in finale del lungo anche la serba Gardasevic con 6.67. Iapichino scende all’ottavo posto

12.08: Anning ha pestato la riga interna della corsia e dunque è giusta la squalifica della britannica

12.07: La svizzera Kaelin si qualifica nel lungo con 6.77, Assani avvicina la qualificazione con 6.62. iapichino scende al settimo posto ma ricordiamo che ha ancora due tentativi

12.05: ATTENZIONE! Squalifica per la britannica Anning che di fatto qualifica in semifinale Alice Mangione che ora è seconda. Attendiamo notizie sulle motivazioni della squalifica

12.04: Gara di testa dell’olandese Klaver che vince con 51″52, secondo posto per la spagnola Santidrian con 51″81, terza e ripescabile Vervaet con 51″94, resta ancora dentro Mangione

12.02: Queste le protagoniste della seconda batteria dei 400:

1 Catia Gubelmann SUI 52.92 52.92 41

2 Lauren Cadden IRL 54.03 54.03 97

3 Poppy Malik GBR 52.66 52.66 67

4 Imke Vervaet BEL 51.99 51.99 35

5 Eva Santidrián ESP 51.46 51.46 46

6 Lieke Klaver NED 50.10 50.76 4

12.01: Superano 1.85 anche Batori, Gkousin, Savaskan, Tabashnyk, Vukovic, Weerman, Pieroni

12.00: La olandese Hondema supera Iapichino nel lungo con 6.54 e l’azzurra attualmente è quinta

11.59: Pieroni supera 1.85 al secondo tentativo

11.58: Non una grande gara di Alice Mangione che si fa superare da Vondrova che è seconda. L’azzurra chiude terza con 52″20 ed ha il primo tempo di ripescaggio. Vince Anning con 51″01, seconda Vondrova con 51″91

11.54: C’è Alice Mangione al via della prima batteria dei 400 donne. In semifinale vanno le prime 2 più i migliori due tempi di ripescaggio. Queste le prtoagoniste:

1 Astri Ertzgaard NOR 54.06 72

2 Eveline Saalberg NED 52.54 52.80 24

3 Mette Baas FIN 52.64 52.64 30

4 Alice Mangione ITA 51.75 51.75 12

5 Amber Anning GBR 50.43 50.57 3

6 Lada Vondrová CZE 51.41 51.47 17

11.53: Non c’è la qualificazione diretta per Iapichino che atterra a 6.53 ed è quarta al momento

11.51. Tra poco Iapichino in pedana

11.45: Mihambo subito sbriga la pratica qualificazione con 6.68

11.44: Errore per Pieroni a 1.85. Misura superata al primo tentativo da Honsel, Lake, Nilsson, Topic, Hruba

11.40. Al via la qualificazione del lungo donne. C’è Larissa Iapichino per l’Italia. La misura da superare per la finale è 6.65. Queste le prtoagoniste:

1 Fátima Diame ESP 6.82 6.59 11

2 Annik Kälin SUI 6.84 6.77 6

3 Antriana Gkogka GRE 6.55 6.45 25

4 Malaika Mihambo GER 7.30 7.07 1

5 Alice Hopkins GBR 6.59 6.59 29

6 Milica Gardaševic SRB 6.91 6.60 8

7 Plamena Mitkova BUL 6.97 6.70 4

8 Yana Sargsyan ARM 6.19 5.88 366

9 Alina Rotaru-Kottmann ROU 6.96 6.41 3

10 Petra Bánhidi-Farkas HUN 6.77 6.46 27

11 Larissa Iapichino ITA 6.97 6.86 2

12 Jogaile Petrokaite LTU 6.76 6.49 13

13 Pauline Hondema NED 6.76 6.70 10

14 Nikola Horowska POL 6.61 6.57 14

15 Irati Mitxelena ESP 6.64 6.62 22

16 Filippa Fotopoulou CYP 6.79 6.53 12

17 Mikaelle Assani GER 6.91 6.79 9

18 Anna Matuszewicz POL 6.71 6.71 21

11.39: Volata di testa all’interno per il polacco Sieradski che vince in 1’46″32, secondo English con 1’46″42. Ripescato Davies con 1’46″52 assieme a Chapple. Ripescati per lo scontro alla prima batteria Kitlinski e McPhillips

11.34. Questi i protagonisti della quinta e ultima batteria degli 800:

1 Andreas Kramer SWE 1:45.09 4

2 Tibo de Smet BEL 1:45.04 1:46.76 24

3 Patryk Sieradzki POL 1:46.33 1:46.33 34

4 Louey Ouerrat FRA 1:46.08 1:46.08 26

5 Justin Davies GBR 1:45.78 1:45.78 35

6 Mark English IRL 1:45.15 1:45.15 10

11.31: Tutte avanti le concorrenti dell’alto a 1.80. Si sale a 1.85

11.30: Purtroppo è eliminato Lazzaro perchè in questa batteria sono andati molto forte. Vince Canales con 1’45″93, secondo posto per Wyderka con 1’46″11, terzo Chapple con 1’46″15, primo tempo tra i ripescabili

11.26: Al via tra poco la quarta batteria degli 800. Questi i protagonisti:

1 Elvin Josué Canales ESP 1:44.65 1:44.65

2 Samuel Chapple NED 1:45.46 1:45.46

3 Maciej Wyderka POL 1:45.99 1:45.99

4 Corentin le Clezio FRA 1:46.71 1:46.71

5 Jack Higgins GBR 1:46.69 1:46.69

11.25: Pieroni supera 1.80 al primo tentativo

11.22. Rischia grosso Tecuceanu ma alla fine supera il turno non senza qualche patema chiudendo secondo con il tempo di 1’48″10, alle spalle del croato Bloudek con 1’48″07. Non ci sono ripescaggi in questa batteria

11.19: C’è Catalin Tecuceanu a caccia di un posto in semifinale nella terza batteria degli 800. Questi i protagonisti:

1 Catalin Tecuceanu ITA 1:45.00 1:45.35

2 Álvaro de Arriba ESP 1:45.43 1:45.84

3 Marino Bloudek CRO 1:46.15 1:46.15

4 Jakub Dudycha CZE 1:46.25 1:46.25

5 Ivan Pelizza SUI 1:47.05 1:47.05

6 Tobias Grønstad NOR 1:47.38 1:47.38

11.16: Pieroni supera 1.75 al secondo tentativo

11.15: Buona prova dell’azzurro Lazzaro che, in una batteria molto difficile, chiude quarto con 1’47″72 ed entra al momento fra i ripescabili. Vince Crestan con 1’46″57, secondo Garcia con 1’46″75, terzo e ripescabile Meziane con 1’46″79

11.10: Al via Giovanni Lazzaro nella seconda batteria degli 800. Questi i protagonisti:

1 Eliott Crestan BEL 1:44.69 1:44.69

2 Mariano García ESP 1:45.12 1:45.96

3 Yanis Meziane FRA 1:45.80 1:45.80

4 Daniel Kotyza CZE 1:46.57 1:46.64

5 Giovanni Lazzaro ITA 1:47.42 1:47.42

6 Uku Renek Kronbergs EST 1:46.84 1:46.84

11.08: Errore per Pieroni a 1.75

11.07. pasticcio in c oda al gruppo con Kitlinski spinto un paio di volte che finisce a terra trascinando a terra altri atleti, compreso McPhillips. Vince l’olandese Clarke con 1’48″11, secondo posto per Wipfli con 1’48″27. Ripescabili Randolph con 1’48″47 e Kitlinski con 1’56″76

11.04: Questa la classifica dell’eptathlon dopo le prime due prove:

Simon Ehammer – SUI (DOB: 07 Feb 2000) – 6.81 (2) – 951 pts – 8.20 (1112 pts) – 2063 total

Till Steinforth – GER (DOB: 11 Jun 2002) – 6.80 (1) – 955 pts – 7.89 (1033 pts) – 1988 total

Sander Skotheim – NOR (DOB: 31 May 2002) – 6.93 (6) – 907 pts – 7.95 (1048 pts) – 1955 total

Luc Brewin – FRA (DOB: 22 Nov 2002) – 6.86 (4) – 933 pts – 7.47 (927 pts) – 1860 total

Jeff Tesselaar – NED (DOB: 03 May 2003) – 6.98 (8) – 889 pts – 7.56 (950 pts) – 1839 total

Vilém Stráský – CZE (DOB: 03 Jul 1999) – 6.83 (3) – 944 pts – 7.26 (876 pts) – 1820 total

Johannes Erm – EST (DOB: 26 Mar 1998) – 7.00 (9) – 882 pts – 7.48 (930 pts) – 1812 total

Jente Hauttekeete – BEL (DOB: 14 Mar 2002) – 6.93 (5) – 907 pts – 7.30 (886 pts) – 1793 total

Rasmus Roosleht – EST (DOB: 25 Jul 2002) – 6.98 (7) – 889 pts – 7.27 (878 pts) – 1767 total

Téo Bastien – FRA (DOB: 03 Oct 2002) – 7.08 (11) – 854 pts – 7.38 (905 pts) – 1759 total

Marcel Meyer – GER (DOB: 01 Jan 2001) – 7.13 (12) – 837 pts – 7.04 (823 pts) – 1660 total

Risto Lillemets – EST (DOB: 20 Nov 1997) – 7.02 (10) – 875 pts – 6.80 (767 pts) – 1642 total

Tim Nowak – GER (DOB: 13 Aug 1995) – 7.28 (13) – 785 pts – 6.98 (809 pts) – 1594 total

Edgaras Benkunskas – LTU (DOB: 28 May 1999) – 7.28 (14) – 785 pts – 6.87 (783 pts) – 1568 total

11.02: Al via tra poco la prima batteria degli 800 maschili. Primi due in semifinale più i migliori due tempi. Questi i protagonisti:

1 Cian McPhillips IRL 1:45.33 1:45.33

2 Bartosz Kitlinski POL 1:45.75 1:45.75

3 Ryan Clarke NED 1:46.08 1:46.11

4 Pieter Sisk BEL 1:46.10 1:46.88

5 Thomas Randolph GBR 1:46.56 1:46.56

6 Ramon Wipfli SUI 1:48.61 1:48.61

10.59: Skotheim si riprende il secondo posto con 7.95 nel lungo dell’eptathlon

10.55: Tra poco c’è Idea Pieroni al via nella qualificazione del salto in alto femminile. Da superare 1.92, oppure le migliori otto. Queste le protagoniste:

1 Yaroslava Mahuchikh UKR 2.10 2.01

2 Angelina Topic SRB 1.98 1.96

4 Christina Honsel GER 1.98 1.95

8 Imke Onnen GER 1.96 1.93

9 Morgan Lake GBR 1.99 1.94

10 Ella Junnila FIN 1.97 —-

14 Buse Savaskan TUR 1.92 1.85

17 Tatiana Gkousin GRE 1.94 1.85

18 Britt Weerman NED 1.96 1.87

19 Michaela Hrubá CZE 1.95 1.89

21 Kateryna Tabashnyk UKR 1.99 1.93

23 Lilianna Bátori HUN 1.93 1.93

24 Idea Pieroni ITA 1.93 1.91

26 Elisabeth Pihela EST 1.92 1.88

27 Heta Tuuri FIN 1.91 1.87

28 Yuliia Chumachenko UKR 1.94 1.87

43 Engla Nilsson SWE 1.88 1.88

48 Patricija Jansone LAT 1.88 1.86

51 Marija Vukovic MNE 1.97 1.90

10.50: Nel lungo dell’eptathlon Steinforth si inserisce al secondo posto a 7.89

10.49. ELOISA COIRO C’E’! Grande rimonta nel finale dell’azzurra che era stata superata da Sarna e Boffey a un giro dalla fine ma Coiro è riuscita a scavalcare la britannica ed è seconda in 2’04″09, alle spalle di Sarna con 2’03″91. Ripescate Nielsen e Garcia

10.47. Ai 400 Coiro seconda all’esterno, passaggio a 1’03″18

10.44: C’è Eloisa Coiro al via della quinta batteria degli 800. Serve uno dei primi due posti o un gran tempo. Queste le prtoagoniste:

31 Nina Vukovic CRO 2:01.75 2:02.44

62 Marta Mitjans ESP 2:02.90 2:02.90

10 Eloisa Coiro ITA 1:59.76 2:01.64

29 Isabelle Boffey GBR 2:00.25 2:01.69

19 Angelika Sarna POL 2:00.76 2:00.76

24 Gabija Galvydyte LTU 2:00.97 2:00.97

10.43: Skotheim si migliora a 7.88 nel lungo dell’eptathlon

10.40: Vince la possente svizzera Werro che va via a un giro dalla fine e chiude con il nuovo record europeo under 23 2’00″92, seconda la francese Libermann con 2’01″00, terzo posto per Nielsen con 2’02″68, quarta Garcia con 202″75, entrambe ripescabili

10.36: Queste le protagoniste della penultima batteria degli 800 donne:

28 Daniela García ESP 2:02.21 2:02.21

23 Clara Liberman FRA 2:01.46 2:01.46

39 Annemarie Nissen DEN 2:02.15 2:02.15

6 Audrey Werro SUI 2:00.16 2:00.34

37 Wilma Nielsen SWE 2:01.27 2:01.27

10.35: Vola lo svizzero Ehammer che atterra a 8.20 e va al comando della gara del lungo dell’eptathlon con largo margine

10.33: La polacca Wielgosz fa gara di testa e vince in 2’03″94, secondo posto per la svizzera Pellaud che passa all’ultima curva all’interno e chiude in 2’04″04. Nessuna ripescata in questa batteria

10.30. Al via la terza batteria degli 800 donne. le protagoniste:

12 Rachel Pellaud SUI 2:02.19 2:02.19

61 Priscilla van Oorschot NED 2:04.58 2:04.58

5 Gabriela Gajanová SVK 2:01.55 2:01.55

55 Malin Ingeborg Nyfors NOR 2:01.97 2:01.97

15 Anna Wielgosz POL 2:00.38 2:00.38

13 Léna Kandissounon FRA 2:01.22 2:01.22

10.27: Nel lungo dell’eptathlon Tesselaar si inserisce al secondo posto con 7.56

10.26: La slovena Horvat alla corda, pur faticando, riesce a vincere la seconda batteria con 2’08″79, tempo molto alto, secondo posto per la svizzera Hoffmann con 2’08″75. Non ci sono ripescate da questa batteria

10.23: Queste le protagoniste della seconda batteria degli 800 donne:

58 Bianka Kéri HUN 2:01.95 2:04.93

42 Grace Vans Agnew GBR 2:02.20 2:02.20

45 Caroline Bredlinger AUT 2:01.76 2:02.11

5 Aleksandra Formella POL 2:01.53 2:01.53

18 Lore Hoffmann SUI 2:00.06 2:01.25

7 Anita Horvat SLO 2:00.35 2:00.35

10.22: Skotheim va al comando del lungo con 7.87

10.20: nel lungo dell’eptathlon in testa Erm con 7.48, secondo Brewin con 7.47, terzo Steinforth con 7.44

10.18: Gara di testa per la finlandese Määttänen che vince in 2’02″73, secondo posto per la francese Dumas con 2’02″96. Ripescabili Wallace con 2’03″38 e Kolberg con 2’03″38

10.15: Al via la prima batteria degli 800 femminili. Si qualificano le prime 2 più i 2 migliori tempi. Nell’ultima batteria Eloisa Coiro. Queste le protagoniste della prima batteria:

49 Georgia-Maria Despollari GRE 2:03.38 2:03.38

25 Erin Wallace GBR 2:01.35 2:02.61

52 Charlotte Dumas FRA 2:01.91 2:01.91

9 Eveliina Määttänen FIN 2:01.55 2:01.55

17 Lorea Ibarzabal ESP 2:00.56 2:01.20

8 Majtie Kolberg GER 2:00.53 2:00.53

10.00. Tra pochi minuti il via della gara del lungo dell’eptathlon. Questi i protagonisti:

12 Tim Nowak GER 7.33 7.11

16 Edgaras Benkunskas LTU 7.32 –

7 Till Steinforth GER 7.99 7.61

19 Téo Bastien FRA 7.89 7.57

17 Rasmus Roosleht EST 7.31 7.31

7 Simon Ehammer SUI 8.45 8.10

2 Johannes Erm EST 7.98 –

13 Luc Brewin FRA 7.67 7.60

10 Jente Hauttekeete BEL 7.47 7.35

14 Risto Lillemets EST 7.28 6.83

38 Marcel Meyer GER 7.27 7.12

4 Sander Skotheim NOR 8.19 8.19

15 Jeff Tesselaar NED 7.76 7.43

11 Vilém Stráský CZE 7.47 7.18

9.44: Alle 10.05 il lungo dell’eptathlon

9.42: Questa la classifica dell’eptathlon dopo la prima prova:

1 Till Steinforth GER 955

2 Simon Ehammer SUI 951

3 Vilém Stráský CZE 944

4 Luc Brewin FRA 933

5 Jente Hauttekeete BEL 907

6 Rasmus Roosleht EST 889

7 Johannes Erm EST 882

8 Risto Lillemets EST 875

9 Marcel Meyer GER 869

10 Edgaras Benkunskas LTU 862

11 Jente Hauttekeete BEL 856

12 Sander Skotheim NOR 850

13 Vilém Stráský CZE 844

14 Tim Nowak GER 837

15 Luc Brewin FRA 830

16 Rasmus Roosleht EST 824

17 Luc Brewin FRA 818

18 Johannes Erm EST 811

19 Téo Bastien FRA 804

20 Rasmus Roosleht EST 797

9.39: Vince la seconda serie il tedesco Steinforth con 6″80, secondo posto per lo svizzero Ehammer con 6″81, terzo il ceco Strasky con 6″83

9.34: Questi i protagonisti della seconda e ultima serie:

2 Johannes Erm EST 6.90 7.00

11 Vilém Stráský CZE 6.87 6.98

17 Rasmus Roosleht EST 6.94 6.94

14 Risto Lillemets EST 6.93 7.01

10 Jente Hauttekeete BEL 6.93 6.93

13 Luc Brewin FRA 6.81 6.81

7 Till Steinforth GER 6.77 6.77

– Simon Ehammer SUI 6.72 6.76

9.30: Vittoria e primato personale per il favorito della vigilia, il norvegese Skotheim che fa segnare 6″93, secondo Tesselaar con 6″98, terzo Bastien con 7″08

9.29. Questi i protagonisti della prima serie dei 60 piani dell’eptathlon:

16 Edgaras Benkunskas LTU 7.04 7.22

19 Téo Bastien FRA 7.02 7.02

12 Tim Nowak GER 7.17 7.21

38 Marcel Meyer GER 7.02 7.13

15 Jeff Tesselaar NED 7.01 7.01

4 Sander Skotheim NOR 6.99 7.04

9.27: In chiusura della sessione mattutina ci sono le semifinali dei 60 ostacoli maschili e femminili.

9.25: Alle 11.45 è il momento delle batterie dei 400 maschili. Tra i protagonisti spicca lo spagnolo Oscar Husillos, oro a Torun, reduce da un’ottima prestazione a Madrid, dove ha battuto il connazionale Iñaki Canal, il miglior spagnolo della stagione. Il più veloce dell’inverno è stato però l’ungherese Attila Molnar, capace di correre in 45.08, terzo europeo di sempre, a soli tre centesimi dal record di Schönlebe e Warholm. Tra gli avversari, l’olandese Liemarvin Bonevacia, esperto con quattro bronzi europei. Italia con Luca Sito (Fiamme Gialle), primatista under 23 e finalista europeo 2024. Completano il quadro l’inglese Alex Haydock-Wilson, il polacco Maksymilian Szwed, il ceco Matej Krsek e il talento norvegese Håvard Bentdal Ingvaldsen.

9.23: Alle 11.55 le batterie dei 400 femminili. La primatista del mondo Femke Bol ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulle staffette 4×400, sia femminile che mista. A difendere i colori orange nei 400 metri individuali sarà però una degna erede: Lieke Klaver, argento europeo e mondiale indoor, oltre che bronzo a Roma 2024. La lunga falcata dell’olandese dovrà misurarsi con la norvegese Henriette Jaeger, leader stagionale europea con 50.44, e con la britannica Amber Anning, doppio bronzo olimpico con le staffette. Tra le outsider figurano la giovanissima Lurdes Gloria Manuel (Repubblica Ceca), l’irlandese Sharlene Mawdsley e la primatista italiana Alice Mangione (Esercito), iscritta con Alessandra Bonora (Fiamme Gialle).

9.20: C’è Larissa Iapichino fra le grandi protagoniste del salto in lungo donne. La qualificazione è in programma dalle 11.42. La regina del lungo, Malaika Mihambo, ha vinto tutto, ma le manca un titolo europeo o mondiale indoor. Insegue l’oro dopo l’argento di Torun, lo stesso risultato ottenuto da Larissa Iapichino (Fiamme Oro) nell’ultima edizione a Istanbul. Proprio la tedesca e l’azzurra guidano il ranking stagionale con 7,07 e 6,86 metri. Assenti la campionessa uscente Jazmin Sawyers, il bronzo Ivana Vuleta-Spanovic e Maryna Bekh-Romanchuk, il titolo avrà una nuova vincitrice. Tra le principali avversarie, la svizzera Annik Kälin, in grande forma, la tedesca Mikaelle Assani, coetanea di Larissa, e la spagnola Fátima Diame, sorpresa sul podio iridato 2023. Iscritta anche la rumena Alina Rotaru-Kottmann, bronzo mondiale a Budapest, sebbene ancora senza misure stagionali.

9.17: A seguire le batterie degli 800 maschili. La Spagna schiera un trio d’eccezione: l’oro europeo Álvaro de Arriba, l’oro mondiale Mariano García e il neo-primatista nazionale Josué Canales. La sfida si arricchisce con il belga Eliott Crestan, bronzo europeo e mondiale, e il primatista italiano Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro). Attenzione anche all’irlandese Mark English (due volte a podio) e allo svedese Andreas Kramer, argento mondiale, seppur senza gare nel 2024. La Francia punta su Yanis Meziane, mentre l’Olanda su Samuel Chapple. Gara dal profilo tattico, con il record dei campionati di Tom McKean (1:46.22, 1990) ancora imbattuto. Italia con Giovanni Lazzaro (Aeronautica), all’esordio, mentre Simone Barontini (Fiamme Azzurre) rinuncia.

9.15: Alle 11.00 il via delle qualificazioni dell’alto donne. La più attesa è senza dubbio Yaroslava Mahuchikh. L’ucraina, primatista del mondo con 2,10 nella scorsa estate, vanta una bacheca impressionante: due ori europei indoor e altrettanti all’aperto, un oro e un argento mondiale indoor, oltre al titolo olimpico di Parigi 2024. Capolista stagionale con 2,01, è la grande favorita della gara di salto in alto. Per il podio, la sfida è tra la serba Angelina Topic, la britannica Morgan Lake, la tedesca Christina Honsel e l’altra ucraina Kateryna Tabashnyk, bronzo a Istanbul. In gara anche l’argento 2023, l’olandese Britt Weerman, in ripresa dopo un infortunio. Italia presente con Idea Pieroni (Carabinieri), al debutto in maglia azzurra assoluta.

9.13: Alle 10.15 le batterie degli 800 femminili. Sulla carta, è una delle gare più imprevedibili del programma. Con Keely Hodgkinson fuori per infortunio e l’assenza della leader stagionale Jemma Reekie, l’elvetica Audrey Werro vanta il miglior accredito 2025, pur sopra i due minuti. L’unica atleta iscritta con un personale indoor sotto i 2 minuti è l’azzurra Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), unica italiana in gara dopo il forfait di Elena Bellò. Tra le possibili protagoniste figurano le polacche Angelika Sarna e Anna Wielgosz, la tedesca Majtie Kolberg, la slovacca Gabriela Gajanova e la lituana Gabija Galvydyte. Il Regno Unito schiera Boffey e Wallace.

9.11: In mattinata iniziano le prove dell’Eptathlon con i 60, il lungo e il peso. Il protagonista più atteso è il norvegese Sander Skotheim, fresco detentore del record europeo con 6484 punti ottenuti a Tallinn un mese fa. Argento agli ultimi Europei e Mondiali indoor, oltre che a Roma 2024, punta ora al primo grande successo internazionale dopo la delusione olimpica di Parigi, dove tre nulli nell’asta lo hanno estromesso dalla gara. Il suo principale avversario sarà lo svizzero Simon Ehammer, campione mondiale indoor. Senza Karel Tilga, forfait dell’ultimo minuto, spiccano tra gli iscritti gli estoni Johannes Erm e Risto Lillemets, insieme al tedesco Till Steinforth.

9.09: Si entra nel vivo della rassegna continentale con la prima doppia sessione e l’assegnazione dei primi titoli. L’Italia si gioca subito due carte importanti come Lorenzo Ndele Simonelli e Mattia Furlani, rispettivamente nei 60 metri ostacoli e nel salto in lungo.

9.07: Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei indoor di atletica 2025, in scena ad Apeldoorn (Olanda).

