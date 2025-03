ATP Miami, Novak Djokovic raggiunge Musetti agli ottavi. Eliminati Tsitsipas e Paul

Definiti i qualificati agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone principale del Masters1000 di Miami. In casa Italia si è accolto con grande soddisfazione il passaggio di turno di Lorenzo Musetti, vittorioso in rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime per 4-6 6-2 6-3.

Sul cammino del toscano ci sarà un incrocio di grande impatto storico/mediatico. Il riferimento è a Novak Djokovic, desideroso di dare una scossa alla propria stagione e a caccia del titolo n.100 in carriera. Il serbo (n.5 ATP) ha sconfitto l’argentino Ugo Carabelli (n.65 del ranking) con lo score di 6-1 7-6 (1) in 1 ora e 47 minuti di gioco. Solida la prestazione di Nole, al cospetto di un avversario che ha alzato il proprio livello nel secondo set, ma in maniera non sufficiente.

Eliminazioni eccellenti quelle di Stefanos Tsitsipas e di Tommy Paul. Il greco (n.10 del ranking) è stato battuto dall’americano Sebastian Korda (n.25 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 6-3. Ellenico sovente pungolato dal lato del rovescio e su una superficie così rapida si sono evidenziati i suoi limiti. Avanza Korda e negli ottavi di finale andrà a caccia di una rivincita dopo il torneo di Indian Wells, visto l’incrocio con Gael Monfils. L’esperto francese (n.46 del ranking) si è imposto contro lo spagnolo Jaume Munar (n.56 ATP) per 7-5 5-7 7-6 (1). Paul (n.13 del mondo) ha dovuto cedere il passo all’argentino Francisco Cerundolo (n.24 del ranking), vittorioso per 6-2 7-6 (4). Una prestazione sottotono del californiano. Cerundolo giocherà negli ottavi contro il norvegese Casper Ruud (n.6 ATP), a segno per 6-4 7-6 (4) contro il cileno Alejandro Tabilo (n.31 del ranking).

A chiusura del ciclo di incontri, Grigor Dimitrov e Brandon Nakashima sono stati quelli che hanno timbrato il cartellino. Il bulgaro (n.14 del seeding) ha superato in 2 ore e 37 minuti di gioco il russo Karen Khachanov (testa di serie n.22) col punteggio di 6-7 (3) 6-4 7-5. Finalista l’anno scorso, Grigor sta cercando di ritrovare il proprio tennis. Sul suo cammino ci sarà Nakashima (n.31 del seeding), a segno contro il belga David Goffin (n.55 ATP), giustiziere di Carlos Alcaraz nel secondo turno, con lo score di 6-3 6-7 (5) 6-3.