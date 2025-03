L’occasione di Zverev a Miami: può avvicinare Sinner nel ranking ATP e superarlo nella Race

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì scorso, Jannik Sinner era primo a quota 11330, davanti ad Alexander Zverev, il più immediato inseguitore, con 7945, a -3385, mentre in terza posizione era rimasto lo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 6910, a -4420.

Entrambi gli inseguitori accorceranno nei confronti di Sinner al termine del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro non potrà difendere la vittoria ottenuta lo scorso anno e perderà 1000 punti, mentre il teutonico ne scarterà 400 e l’iberico 200.

Sinner scenderà a quota 10330: in Florida, invece, Zverev è ripartito da quota 7545, a -2785 dall’italiano, e vincendo il torneo potrebbe arrivare fino a 8545, a -1785, mentre Alcaraz aveva ricominciato da quota 6710, a -3620 dall’azzurro, ma essendo stato subito eliminato si è fermato a 6720, a -3610.

Il tennista italiano, inoltre, nonostante in questa stagione abbia giocato solamente gli Australian Open, vinti in maniera trionfale, al momento è ancora in vetta alla Race ATP, grazie ai 2000 punti incassati a Melbourne, e potrebbe essere scavalcato dal solo Zverev anche dopo la fine del torneo di Miami.

Il tedesco Alexander Zverev, infatti, è l’unico tra coloro che avevano più di 1000 punti prima di Miami ad essere ancora in corsa: il teutonico, finalista perdente in Australia, nel resto dei tornei disputati ha incamerato soltanto 265 punti, ed in Florida deve arrivare almeno in finale per superare Sinner.

RANKING ATP UFFICIALE DEL 17 MARZO

1 Jannik Sinner 11330

2 Alexander Zverev 7945 (-3385 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6910 (-4420 da Sinner)

RANKING ATP LIVE AL 24 MARZO

1 Jannik Sinner 10330 (-1000 rispetto a lunedì 17)

2 Alexander Zverev 7595 (-2735 da Sinner) (-350 rispetto a lunedì 17) (può arrivare a 8545)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3610 da Sinner) (-190 rispetto a lunedì 17)

RACE ATP AL 24 MARZO

1 Jannik Sinner 2000

2 Alexander Zverev 1615 (può arrivare a 2565)

4 Jack Draper 1540

3 Carlos Alcaraz 1410

5 Felix Auger-Aliassime 1195

6 Ben Shelton 1110

7 Alex De Minaur 1035 (può arrivare a 1985)

8 Novak Djokovic 960 (può arrivare a 1860)

9 Holger Rune 960

10 Tommy Paul 900