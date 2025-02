Basket, Olympiacos a valanga a Bologna: la Virtus non entra mai in partita in Eurolega

Si è appena conclusa alla Virtus Segafredo Arena la sfida valevole per la ventisettesima giornata di Eurolega e sul parquet sono scesi la Virtus Bologna e l’Olympiacos. Un testacoda tra una formazione ormai fuori dalla corsa ai play-in e la prima in classifica, e una sfida che fin dal primo quarto ha mostrato la differenza tra le due squadre, con Bologna cui mancavano pure Shengelia, Polonara e Clyburn.

Partenza shock alla Segafredo Arena, dove dopo il primo canestro di Nikola Akele arriva un parziale monstre di 0-17 a favore dell’Olympiacos. Sono Papanikolau, Milutinov, Vezenkov e Fournier a bucare troppo facilmente la difesa della Virtus, che raggiunge anche i cinque falli in pochi minuti. Continuano a correre i greci e un primo quarto da dimenticare per gli emiliani si chiude con un pesantissimo 14-34.

Secondo quarto che vede ovviamente l’Olympiacos rallentare un minimo i folli ritmi in attacco, iniziare a commettere qualche fallo di troppo, ma la Virtus Bologna non si sblocca palla in mano e nonostante i greci non spingano al massimo il gap sale sul +26 a metà quarto. E piove sul bagnato quando due banali palle perse dagli emiliani valgono un nuovo parziale per l’Olympiacos che scavalla quota 50 punti nel primo tempo e alla fine va al riposo sul 29-55, con Moustapha Fall a quota 10 punti.

Parte forte la Virtus Bologna nella ripresa, con i padroni di casa che provano disperatamente di riaprire i giochi guidati da Cordinier e Hackett. Fatica, ora, in attacco l’Olympiacos in un quarto che vede le V-Nere dimezzare lo svantaggio dei primi 20 minuti, arrivando fino al -12 a 2’ dall’ultimo stop. Reagisce la squadra greca, che nel finale ferma l’emorragia e si va all’ultimo stop sul 54-68.

Un piccolo strappo dell’Olympiacos a inizio quarto quarto riporta i greci sul +20, chiudendo questa volta del tutto i giochi. Ci ha provato, almeno nel terzo quarto, la Virtus Bologna a riaprire un match dove i greci sono stati dominanti fin dalla palla a due e alla fine l’Olympiacos ha vinto 70-92 alla Segafredo Arena, con ben sei giocatori greci in doppia cifra, mentre per Bologna ci sono i 15 punti di Cordinier. Greci che si confermano in vetta alla classifica, mentre la Virtus viene raggiunta al penultimo posto dal Maccabi Tel Aviv.