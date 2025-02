Milano si regala una grande serata di Eurolega. Mirotic e Shields piegano il Monaco

L’Olimpia Milano rilancia le sue ambizioni playoff in Eurolega, conquistando un’importantissima vittoria contro il Monaco. Finisce 86-80 al Forum, con la squadra di Messina che per una sera è all’ottavo posto, ma ad una sola vittoria dal terzetto composto da Paris, Bayern e proprio Monaco. Un Eurolega ancora tutta da vivere per Milano, che la prossima settimana ospita il Fenerbahce in un altro match fondamentale per l’Olimpia che deve assolutamente sfruttare il fattore casa.

Sono Nikola Mirotic (22 punti) e Shavon Shields (19 punti e 9 rimbalzi) i principali protagonisti del successo milanese, ma Messina riesce a trovare qualcosa da ogni componente della sua formazione. Al Monaco non bastano i 16 punti di Okobo e i 15 dell’ex Mike James, che nel finale commette tanti errori.

Inizio tutto di marca Monaco con uno scatenato Loyd, che segna le prime tre triple tentate per il 13-4 ospite. Il ritmo è altissimo e Milano lo cavalca con le penetrazioni di Mannion e Causeur che valgono il -3 per la squadra di Messina (11-14). Mirotic pareggian dall’arco ma Strazel risponde subito dall’angolo. Nel finale Dimitrijevic trova giocate importanti in attacco e Milano chiude alla prima sirena sotto di un punto (18-19).

Nei primi cinque minuti del secondo quarto è un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Il Monaco fa valere la sua fisicità con i suoi lunghi Cornelie e Theis, ma Milano risponde presente anche se dalla lunetta commette troppi errori (0/2 di Causeur e Shields). Le triple di Shields e Mirotic portano avanti l’Olimpia, poi Tonut fa esplodere il Forum dall’angolo per il +6 (44-38). All’intervallo Milano in vantaggio 49-42.

Subito Mannion mette la tripla che vale la doppia cifra di vantaggio. Il Monaco risponde con Diallo e il solito James ed arriva sul -6, ma due canestri in acrobazia di Shields valgono ancora il +10 milanese (60-50) a cinque minuti dalla fine del quarto. Milano continua a sbagliare tanto dalla lunetta, ma Gillespie trova quattro punti importanti. Il finale di quarto vede il Monaco avvicinarsi, ma Olimpia ancora avanti di sette alla terza sirena (68-61).

Milano ha un blackout offensivo e il Monaco ne approfitta subito con Okobo che firma il -4 (70-66). Neanche un canestro di Shields sveglia l’Olimpia che perde poi due palloni sanguinosi ed Okobo fa -1 tutto solo in contropiede a quattro minuti dalla fine (72-71). Il Monaco passa avanti a due minuti dalla fine ed è in questo momento Milano si aggrappa completamente a Mirotic. Gioco da tre punti con quinto fallo di Theis per il nuovo +2. Okobo pareggia dalla lunetta, ma replica Shields che stavolta è glaciale ai liberi. Una grande difesa di Causeur porta alla persa del Monaco e ci pensano poi Mirotic e LeDay a mettere in ghiaccio il successo dalla lunetta. Finisce 86-80 con Milano che ottiene una pesantissima vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – AS MONACO 86-80 (18-19, 31-23, 19-19, 18-19)

Milano: Dimitrijevic 4, Mannion 7, Causeur 7, Tonut 5, Brooks 5, LeDay 10, Ricci 3, Flaccadori, Caruso, Shields 19, Mirotic 22, Gillespie 4

Monaco: Okobo 16, Blossomgame 4, Loyd 9, Papagiannis 7, Theis 6, Diallo 6, Cornelie 7, Jaiteh 2, Motiejunas, Tarpey, Strazel 8, James 15