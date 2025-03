Trofeo Laigueglia 2025: il percorso ai raggi X. La gara si decide a Colla Micheri e Capo Mele

Sarà una settimana molto importante per il ciclismo su strada italiano. Mercoledì 5 marzo andrà infatti in scena la Sessantaduesima edizione del Trofeo Laigueglia 2025, semiclassica che apre come da tradizione le gare nel Bel Paese avvalendosi di grandi nomi in vista di uno spettacolo che si preannuncia avvincente.

Risultano iscritti tra gli altri non a caso l’ex Campione del Mondo – nonché specialista nelle classiche monumento – Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), così come il talento Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e Pablo Torres Arias ma anche diversi rappresentanti italiani tra cui è doveroso ricordare Diego Ulissi (XDS Astana Team) Filippo Baroncini (UAE Team Emirates), Samuele Battistella (Jayco AlUla) e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty). Per loro, così come tutti gli altri concorrenti, ci sarà un percorso dalla lunghezza di 197 km che non ha apportato particolari modifiche rispetto al passato, complice anche i numerosi apprezzamenti ricevuti dagli addetti ai lavori.

Dopo 30 km tranquilli, le acque potrebbero cominciare ad agitarsi in due piccole salite, quella di Bezzo (3,1 chilometri al 6,2%) e di Vendone (1,8 km al 5,5%), preludio dei due primi GPM: Cima Paravenna, con praticamente 7 km a pendenza medie del 5,7%, e Testico (7 km al 4,5%), salita contrassegnata suddivisa da un tratto in falsopiano.

Si passa poi nel circuito finale, da ripetere quattro volte, con due salite che saranno Colla Micheri, 2 chilometri all’8,2% con gli ultimi 500 metri costantemente sul 9,5%) e, immediatamente dopo, Capo Mele. L’arrivo è fissato in via Roma a Laigueglia, con un rettilineo che potrebbe concedere ulteriore battaglia al termine di una prova difficile.