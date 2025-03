Trofeo Laigueglia 2025: Juan Ayuso il favorito. Christian Scaroni ci prova

Esordio italiano per la stagione internazionale di ciclismo. In scena, come di consueto ad inaugurare il programma, domani, il Trofeo Laigueglia, giunto alla sua edizione numero 62. Corsa di categoria 1.Pro, otto squadre World Tour al via, diversi corridori interessanti nella startlist.

PERCORSO

197 chilometri con partenza ed arrivo nella città che dà il nome alla corsa. Dopo 30 km tranquilli, le acque potrebbero cominciare ad agitarsi in due piccole salite, quella di Bezzo (3,1 chilometri al 6,2%) e di Vendone (1,8 km al 5,5%), preludio dei due primi GPM: Cima Paravenna, con praticamente 7 km a pendenza medie del 5,7%, e Testico (7 km al 4,5%), salita contrassegnata suddivisa da un tratto in falsopiano. Si passa poi nel circuito finale, da ripetere quattro volte, con due salite che saranno Colla Micheri, 2 chilometri all’8,2% con gli ultimi 500 metri costantemente sul 9,5%) e, immediatamente dopo, Capo Mele. L’arrivo è fissato in via Roma a Laigueglia, con un rettilineo che potrebbe concedere ulteriore battaglia al termine di una prova difficile.

FAVORITI

La UAE Team Emirates – XRG schiera come capitano Juan Ayuso, reduce dal trionfo alla Faun Drome Classic e grande favorito per la vittoria. Occhio anche al giovane compagno di squadra, il portoghese Antonio Morgado. Nomi da seguire anche quelli degli statunitensi Neilson Powless (EF Education – EasyPost) e Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).

ITALIANI

Il Bel Paese avrà al via la maglia di campione nazionale di Alberto Bettiol. In casa XDS Astana Team anche un veterano come Diego Ulissi, ma l’uomo più atteso è Christian Scaroni, che ha iniziato la stagione in modo magistrale. Presenti anche per la Team Jayco AlUla Filippo Zana e Davide De Pretto.