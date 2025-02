Chi affronta Civitanova nella finale della Challenge Cup di volley? Avversario, programma, date

Civitanova giocherà la finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza manifestazione europea per importanza. La Lube era la grande favorita della vigilia in questa competizione e si è resa protagonista di un cammino impeccabile: dopo aver regolato VK Karlovarsko, Karadorde Topola e Nova Tech Lycurgus Groningen, la Lube ha travolto anche l’SK Ankara e ora si appresta a disputare il doppio confronto che metterà in palio il trofeo.

La finale delle Challenge Cup si giocherà infatti con la modalità dell’andata e ritorno, non si giocherà dunque in una sfida secca: la formazione marchigiana giocherà il primo atto in trasferta e avrà poi il diritto di scendere in campo di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum per la partita decisiva. I ragazzi di coach Giampaolo Medei se la dovranno vedere con la vincente della semifinale tra il Lublino e lo Sporting Lisbona: i polacchi hanno vinto l’andata per 3-0, mercoledì 26 febbraio è previsto il ritorno.

Le date e gli orari ufficiali devono ancora essere ufficializzati, ma secondo il programma diffuso dalla CEV a inizio stagione si dovrebbero rispettare questi due impegni: finale d’andata il 12 marzo e finale di ritorno il 19 marzo. Civitanova sembra essere la grande favorita della vigilia e punterà a regalarsi una nuova soddisfazione in questa stagione dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia, ma i biancorossi non dovranno sottovalutare un avversario che potrebbe creare dei grattacapi.

CALENDARIO FINALE CHALLENGE CUP VOLLEY CON CIVITANOVA

Mercoledì 12 marzo (da confermare), finale d’andata

Orario da definire Lublin/Sporting Lisbona vs Civitanova

Mercoledì 19 marzo (da confermare), finale di ritorno

Orario da definire Civitanova vs Lublin/Sporting Lisbona