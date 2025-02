Volley, Trento regola lo Chaumont e vola in semifinale di CEV Cup: Rychlicki e Michieletto i migliori

Trento ha sconfitto lo Chaumont con un secco 3-0 (25-21; 25-16; 25-18) e ha conquistato la qualificazione alle semifinali della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici hanno trionfato con disinvoltura di fronte al proprio pubblico, dopo che si erano imposti per 3-1 nell’incontro d’andata disputato in Francia un paio di settimane fa.

I ragazzi di coach Fabio Soli hanno preso il comando delle operazioni nella parte centrale dei tre set e hanno chiuso i conti in poco più di un’ora di gioco, meritandosi così il diritto di proseguire la cavalcata continentale. I Campioni d’Europa se la dovranno vedere con i turchi dello Ziraat Bank Ankara, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno i polacchi dell’Asseco Resovia e i francesi del Tours.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Kamil Rychlicki (14 punti, 3 muri) e lo schiacciatore Alessandro Michieletto (13 punti), affiancato di banda da Daniele Lavia (2). Al centro hanno giocato Flavio Gualberto (3) e Jan Kozamernik (1) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (3 punti), il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 57% di ricezione.

Dopo i primi due set, a qualificazione acquisita, è cambiato tutto il sestetto: spazio a Marco Fedrici, Marco Pellacani (3), Gabriel Garcia (7), Giulio Mancini (7), Florian Bartha (1) e Alessandro Acquarone. Tra le fila dello Chaumont di coach Silvano Prano il migliore è stato Lukas Maase (10).