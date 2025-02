ATP Dubai 2025: Lorenzo Sonego battuto da Tsitsipas al primo turno

Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno dell’ATP 500 di Dubai. A sconfiggerlo è Stefanos Tsitsipas: il greco s’impone in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-3 e va dunque al secondo turno del torneo emiratino. L’Italia è ancora rappresentata da Matteo Berrettini e Luca Nardi, entrambi in campo nella giornata di domani.

Il primo set comincia senza grandi scossoni, soprattutto perché i due giocatori tendono a farsi decisamente poco male al servizio. Sono tanti i turni di battuta che finiscono a 15 o a 0, con una punta di 15-30 sul 2-2 che però Sonego recupera con una buona dose di collaborazione di Tsitsipas. Nel settimo game, però, è il greco ad andare avanti in virtù di un paio di errori di dritto e con la volée di rovescio. Immediato giunge il controbreak, con Tsitsipas che non fa molto per migliorare la propria situazione e si concede a diversi errori. Battaglia vera nel nono gioco, alla fine del quale il torinese riesce a tenere la battuta, poi si arriva al tie-break. Qui Sonego parte benissimo, sul 3-0, ma di qui in avanti il nativo di Atene eleva considerevolmente il proprio livello di gioco e mette insieme un parziale di 7 punti a 1 per il definitivo 7-4.

Per buona misura il secondo parziale ricalca le orme del primo, per quanto però Sonego debba annullare una palla break già nel secondo game, e lo fa con un ace. La differenza è che ora i game sono più combattuti, meno certi nella loro conclusione, con Tsitsipas evidentemente più in vena rispetto al parziale d’apertura. Anche Sonego, però, dal canto suo non è lo stesso del primo set, ed arriva il passaggio a vuoto con parecchi errori proprio nell’ottavo game, fatto che gli costa di fatto il match considerato che il greco chiude poco dopo.

Nell’ora e 38 minuti di gioco per Tsitsipas un notevole 81% di punti vinti con la prima contro il pur validissimo 71% di Sonego, ma conta che, a parte il dover servire meno seconde, ne ricava molto di più: 13/18 e 72% contro 12/25 e 48%.