Lorenzo Sonego si arrende a Ugo Humbert in due set nei quarti di finale a Marsiglia

Lorenzo Sonego si ferma nei quarti di finale dell’ATP250 di Marsiglia. Sul veloce indoor francese, il piemontese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del padrone di casa Ugo Humbert (n.17 del ranking) sul punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 39 minuti di partita. Un match che si è deciso sui dettagli, con il mancino transalpino più continuo nella gestione dei propri turni alla battuta, dimostrandosi particolarmente in palla in un contesto al coperto come aveva fatto vedere l’anno scorso. Si pensi alla finale nel Masters1000 di Parigi-Bercy.

Nel primo set Sonny parte male, subendo il break in apertura. Uno strappo decisivo ai fini del parziale, dal momento che l’azzurro non riesce a concretizzare due palle del contro-break immediato in un secondo gioco particolarmente lottato. Messo alle spalle questo momento, Humbert si dimostra efficiente nel fondamentale della battuta, non consentendo a Lorenzo di avere altre opportunità e con grande lucidità andando a stimolare il rovescio del nostro portacolori. Sullo score di 6-4, cala il sipario sulla frazione.

Nel secondo set Sonego è costretto agli straordinari in apertura, cancellando due palle break. Il n.35 ATP si crea la situazione nel quarto gioco di andare avanti di un break, ma la risposta non sostiene il piemontese, costretto nel game successivo a capitolare ai vantaggi. Il francese ha dalla sua l’inerzia dello scambio e il 6-4 arriva puntuale e in maniera inesorabile.

Leggendo le statistiche, in una sfida decisa su pochi punti, il differenziale maggiore lo si nota nei punti conquistati con la prima di servizio: 85% per il padrone di casa rispetto al 68% del tennista nostrano.