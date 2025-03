Sci di fondo, Cassol prima nelle qualificazioni della sprint. Klaebo ad un passo dalla Coppa di specialità

La 12ma ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, scattata a Lahti, in Finlandia, si apre con le qualificazioni della sprint individuale in tecnica libera: tra le donne l’azzurra Federica Cassol fa segnare il miglior crono, mentre tra gli uomini il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo è terzo ed ormai è ad un passo dalla vittoria della Coppa di specialità, dopo aver già portato a casa la classifica generale. Avanti Federico Pellegrino e Davide Graz.

Nelle qualificazioni femminili la migliore è proprio l’azzurra Federica Cassol, che completa gli 1.5 km previsti in 3’11″05, andando a precedere la vincitrice della Coppa di specialità, la finlandese Jasmi Joensuu, seconda a 0″22. Passa il turno anche la vincitrice della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, 22ma a 6″09 dall’azzurra. Escono di scena, invece, le altre due italiane al via: Caterina Ganz conclude 36ma a 8″56, mentre Maria Gismondi termina 44ma a 10″62.

Nelle qualificazioni maschili si impone il transalpino Lucas Chanavat, primo in 2’46″02, davanti allo svedese Edvin Anger, secondo a 0″40, il quale però ormai è tagliato fuori dalla lotta per la Coppa di specialità: ad estrometterlo è il terzo posto del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, a 1″20. Klaebo con i 10 punti bonus incamerati, infatti, sale a +79 sul connazionale Eril Valnes, quinto a 1″39, ed anche in caso di 30° posto finale (22 punti) conquisterà la classifica sprint dopo aver già vinto la graduatoria generale: al norvegese basterà non farsi squalificare (anche un’eventuale retrocessione al 30° posto gli consegnerebbe la Coppa). Federico Pellegrino si frappone tra i due norvegesi ed è ottimo quarto, a 1″22 dalla vetta, mentre ai quarti ci sarà anche Davide Graz, 25° a 5″80. Eliminati, invece, Michael Hellweger, 36° a 6″60, Martino Carollo, 39° a 6″86, e Simone Daprà, 49° a 8″78.