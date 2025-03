LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ebba Andersson si conferma su Johaug. Sundling bronzo tra cadute e rimpianti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un meraviglioso ed emozionante Skiathlon femminile da Trondheim (NOR). Vi diamo appuntamento alle prove su 10 chilometri a tecnica classica di martedì e mercoledì: un saluto sportivo!

CLASSIFICA SKIATHLON F

Ebba Andersson (SWE) 47:57.1 Therese Johaug (NOR) +0″02 Jonna Sundling (SWE) +10″2 Frida Karlsson (SWE) +10″5 Heidi Weng (NOR) +11″0 Nadja Kaelin (SUI) +1’16”

22. Anna Comarella (ITA) +3’18”

29. Martina Di Centa (ITA) +3’58”

32. Maria Gismondi (ITA)

36. Caterina Ganz (ITA)

14:53 Ebba Andersson ha confermato il titolo vinto a Planica 2023, è il 3° oro mondiale per lei!

14:52 Therese Johaug conquista un pesante argento e la ventesima medaglia iridata, ci riproverà nella 50 chilometri: sarà la favorita per la medaglia d’oro.

14:51 La volata per il 3° posto è stata facile amministrazione per Jonna Sundling, che senza quell’inconveniente avrebbe probabilmente fatto un sol boccone di Johaug e Andersson, con buona pace per Heidi Weng: tirata giù (involontariamente) da Sundling.

14:50 Bellissima gara, purtroppo decisa da inconvenienti, come il problema di Slind al cambio sci e la caduta di Sundling quando era favorita per vincerla.

PHOTO FINISH! Ha vinto Ebba Andersson! Volata pazzesca, hanno praticamente percorso l’ultimo giro in simbiosi: all’unisono!

DAVANTI ANDERSSON!

DISCESA, POI ULTIMA CURVA!

ULTIMA SALITA! Non riescono a fare la differenza l’una sull’altra!

CHE AZIONE DI ENTRAMBE!

CI SIAMO! APPAIATE!

Né Johaug né Andersson sono forti in volata, provablmebte si deciderà sull’ultima salita.

Concentriamoci sulla lotta per la medaglia d’oro!!

Siamo ai 18.6km!! Massimo sforzo per Johaug e Andersson e Sundling è a +10″. Impossibile!

Karlsson si avvicina a Sundling.

GIRO 6/6 – Sta per esaurirsi l’ultima parte dura della gara, poi sarà discesa. Sundling a 9″!!!

GIRO 6/6 – Spinge Ebba! Johaug le prende la scia in discesa. Sundling a +8″!!! NON E’ FINITA!!!

Weng addirittura raggiunta da Karlsson. Sundling sembra averne ma le serve un miracolo!!

Niente, finita!!!! Restano Andersson e Johaug!!

GIRO 6/6 – EHHH! Collaborano alla grande Andersson e Johaug. Difficilissimo rientrare!!!! Hanno perso!!!

Hanno perso 5″. Non è facile rientrare su Andersson e Johaug. Possono provarci in discesa.

NOOO! Tutto da sola ha fatto la svedese, ha anche tirato giù Weng. Che suicidio sportivo amici!

NOOOOOOOOO LA CADUTAAAA! SUNDLING E WENG PER TERRA!!!!

GIRO 6/6 – Iniziato l’ultimo giro. Heidi Weng, Jonna Sundling, Therese Johaug e Ebba Andersson a giocarsi la medaglia d’oro!

Incredibile amici, mancano 4.5km alla fine e la favorita è Jonna Sundling. Nel gruppo di testa, se si giungesse in volata, è la più forte.

GIRO 5/6 – Saltella di qua e di là Johaug. Mostruosa, non fa fatica però a restare con lei Sundling! E’ la favorita adesso!

GIRO 5/6 – Sci clamorosi per Sundling in discesa, attenzione che può vincere anche oggi la campionessa della sprint di giovedì!

GIRO 5/6 – Intanto ha mollato anche Karlsson! A medaglia andranno Johaug, Weng, Andersson e Sundling, chi resterà fuori?

Johaug e Andersson sembrano provare a instaurare una collaborazione per staccare le velociste Weng e Sundling! Sembrerebbe un’ottima idea.

GIRO 5/6 – Niente, ha mollato Slind. Si rialza. Sarebbe salita comodamente sul podio, la volata poteva anche vincerla. Che brutto vedere una gara decisa così.

GIRO 5/6 – Ritmo indiavolato per Johaug, si va allo stadio per la penultima volta. Adesso la fuoriclasse aumenterà ancora: non ha scelta!

Chi resta al gancio in coda al quartetto davanti è Heidi Weng.

GIRO 4/6 – Spinge Johaug ma è difficile fare selezione nel giro in tecnica libera, meno impegnativo per forza di cose di quello con i binari. Karlsson a +7″.

GIRO 4/6 – Sono 15″ i secondi di disavanzo per Slind, in mezzo c’è anche Karlsson. Forza Astrid!

GIRO 4/6 – Prova a rientrare Slind, è un’impresa impossibile. Facciamo il tifo per lei ma non ce la può fare perché davanti c’è Johaug indemoniata.

GIRO 4/6 – Situazione: Weng, Johaug Andersson e Sundling davanti. Staccata di 10″ Karlsson e più indietro Slind.

Incredibile, questa gara per Slind è stata decisa dal cambio sci: restano in 4. La sensazione è che lo Skiathlon abbia vita breve. Non se ne può più!

PROBLEMI! PROBLEMI! PROBLEMI! Slind perde lo sci da classico mentre lo sganciava, è costretta ad andare a riprenderlo! Ha perso la coda del gruppo di testa.

CAMBIO SCI – Si cambia la tecnica! Davanti sono rimaste Slind, Johaug, Sundling e Weng, qualche metro più attardata Andersson che comunque è a vista.

Sundling ha materiali pazzeschi oltre che una tecnica sopraffina in discesa: rientra!!! Trascinandosi dietro anche Andersson.

Tornano sotto i 5″ Andersson e Sundling: SI STACCA FRIDA KARLSSON!

GIRO 3/6 – Si scollina! Svedesi a circa 7″, adesso però possono rientrare in discesa e nel cambio sci!

Slind e Weng devono solo restare con Johaug per far valere la maggiore potenza in volata, Johaug ha una sola via: staccarle!

Fanno fatica le svedesi a rientrare, manca ancora un po’ di salita.

GIRO 3/6 – JOHAUG prende margine insieme a Slind e Weng! Ritmo di Johaug che ha forse iniziato a decidere la gara.

GIRO 3/6 – Prova il forcing Johaug, ce la farà?

Comarella allo stadio in 19^ piazza a +37″.

GIRO 3/6 – Iniziato l’ultimo giro in classico! Johaug deve tentare qualcosa, se arriva insieme alle altre a skating difficile che possa giocarsi la vittoria. La parte pattinata è meno impegnativa.

GIRO 2/6 – Tiene bene Anna Comarella, in 20^ posizione a 37″. Bene lei, meno le altre azzurre che sono già a più di un minuto di distacco.

Dopo 5km la più vicina al gruppo di testa è Fosnaes, staccata di 13″ dalla vetta. La norge è in un gruppo con anche Parmakoski, Ilar, Ribom, Carl e Fahendrich.

GIRO 2/6 – Clamorosa la presenza della campionessa olimpica e mondiale in carica Jonna Sundling nel gruppo di testa, segno di una condizione esagerata per lei!

GIRO 2/6 – Rimangono in sei! JOHAUG, ANDERSSON, SLIND, WENG, KARLSSON e SUNDLING.

GIRO 2/6 – Svedesi e norvegesi davanti a dettare il passo, la prima parte di giro è quella più impegnativa. Johaug deve provare ad andarsene o comunque a fare selezione nella parte in classico.

GIRO 2/6 – Il primo giro è stato affrontato con ritmo alto dalle norvegesi, nonostante ciò sono ancora 15 atlete davanti. Anna Comarella è la prima azzurra a +12″ e sulle code del gruppo di testa. Ganz, Gismondi e Di Centa di poco più indietro.

GIRO 1/6 – Provano a rientrare Diggins e Weng, staccate di 5/6 metri dalle prime 6 atlete.

GIRO 1/6 – L’obiettivo delle norvegesi è staccare tutte quelle temibili a skating e in volata, trattasi di Diggins Sundling e anche la stessa Ribom.

GIRO 1/6 – Si fa tanta fatica oggi, complici le temperature sopra i 5 gradi. In pratica 6 atlete hanno già preso margine. Sono Slind, Johaug, Andersson, Karlsson, Weng e anche Emma Ribom.

GIRO 1/6 – Subito Johaug e Slind a dettare il passo, le svedesi Andersson e Karlsson a ruota. Gruppo già sfilacciato, azzurre staccate dopo 1km.

GIRO 1/6 – Si giungesse in voltata, ecco che una come Jonna Sundling farebbe paura!

GIRO 1/6 – C’è tantissima curiosità per Frida Karlsson, che ha saltato tante tappe di Coppa per presentarsi al Mondiale al meglio.

14:00 Saranno dunque 6 giri da 3.3km di cui 3 in tecnica classica e 3 a tecnica libera. Gli stessi che ieri hanno visto un eroico Pellegrino arrendersi in spaccata solo a 4 norvegesi.

INIZIATA LA GARA!

13:48 L’Italia si aspetta un sussulto dalla giovane Maria Gismondi, che coltiva ambizioni di top 20. Caterina Ganz, nella gara di più basso livello della stagione complici i contingenti ridotti a 4 atleti per Nazione, potrebbe anche provare ad avvicinare la top 10/12. Al via anche Di Centa e Comarella.

13:47 Le favorite d’obbligo sono le norvegesi: Therese Johaug e Astrid Øyre Slind partono leggermente avvantaggiate rispetto a Heidi Weng, che dovrebbe comunque salire sul podio: lei che ne vanta 100+ in gare di primo livello.

13:41 Tra circa 20′ prenderà il via la seconda prova distance dei Mondiali di Trondheim, lo skiathlon (10+10) femminile!

12:00 Ci sono sei gradi a Trondheim e una leggera pioggia cade. Purtroppo non sono le condizioni che organizzatori e appassionati norvegesi sognavano di avere nel ‘Mondiale della gente’!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Skiathlon femminile dei Mondiali di Sci di fondo 2025 da Trondheim (NOR). Con il pubblico norvegese che regala spettacolo, è il Mondiale della gente!

Si alza il sipario sulla seconda gara femminile della rassegna iridata norvegese, che ieri ha regalato spettacolo in pista e fuori, con un pubblico che si è aggirato attorno alle 50mila presenze. Ieri è stata tripletta norvegese, oggi altresì i tanti tifosi si aspettano gioie delle atlete di casa. La favorita d’obbligo è la fuoriclasse Therese Johaug, che cerca di vincere una medaglia d’oro mondiale a distanza di 12 anni dalla prima. Le chance son oggi e ancor di più nella 50 km che chiuderà la rassegna a livello femminile.

L’antagonista principale ci si aspetta che possa essere Astrid Øyre Slind, colei che ha saputo destare la migliore impressione a livello distance nel corso della stagione. Non è da tagliare fuori la leader di Coppa del Mondo Jessie Diggins, che dovrà stringere i denti nei 20 km in classico per poi scatenarsi a skating così come Heidi Weng. L’Italia si affida a Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e alla giovane di belle speranze Maria Gismondi. Quest’ultima viene dalla bella gara pre-Mondiale di Falun nella 20km in classico e vuole stupire anche oggi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE testuale dello Skiathlon femminile dei Mondiali di Trondheim 2025: si parte alle ore 14:00! Vi aspettiamo.