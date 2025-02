Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. Nel settore femminile, Therese Johaug sarà la stella polare

Per quanto concerne lo sci di fondo femminile, i Mondiali di Trondheim avranno come stella polare Therese Johaug. La trentaseienne norvegese è tornata in attività proprio con l’obiettivo di vivere da atleta una manifestazione iridata sulle nevi di casa. Quelle nel senso più letterale del termine, perché lei c’era già quattordici anni fa, a Oslo. Cionondimeno, quello imminente, è un Mondiale geograficamente molto più vicino ai luoghi dove lei è cresciuta.

Mirino puntato sulla 50 km, la prima di sempre per le donne dopo l’equiparazione delle distanze fra i due sessi. Lo ha detto la diretta interessata, che sa bene come in una competizione così lunga potrebbe avere ben poche rivali. Anzi, diciamo pure nessuna, se dovesse stare bene. Johaug, però, non si limiterà a cercare il successo in quella gara. Anche lo skiathlon e la 10 km potrebbero essere terreno di conquista, senza dimenticare l’apporto in staffetta.

La statunitense Jessie Diggins, le svedesi Ebba Andersson e Frida Karlsson, nonché la connazionale Astrid Øyre Slind sono le principali avversarie da battere. Guai a derubricare ognuna di loro. L’americana è una belva da gara, la norvegese sta vivendo il miglior momento della carriera, le due “cugine scandinave” saranno incostanti, ma hanno picchi di rendimento abbaglianti.

A proposito di Svezia, la domanda è se qualcuna potrà realizzare un autentico tiro mancino nelle prove veloci. Fra Jonna Sundling, Linn Svahn e Maja Dahlqvist c’è una potenza di fuoco spaventosa nelle sprint. In tal senso, la Norvegia padrona di casa conta su Kristin Ståvas Skistad, sognando di beffare le rivali geografiche di sempre.

Infine, due parole sull’Italia. Cosa aspettarsi dalle azzurre? Bella figura. L’augurio è che le fondiste tricolore possano lottare con le unghie e con i denti, dando il meglio di sé stesse. Di più è impossibile chiedere. Dovesse arrivare qualche piazzamento di prestigio, ci sarebbe solo da applaudire.