Dominik Paris non si ripete a Kvitfjell. Tripletta elvetica nella seconda discesa

Dominik Paris non concede il bis. L’altoatesino non è impeccabile nella giornata odierna e Franjo von Allmen ne approfitta, aggiudicandosi la seconda discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla pista denominata Olympiasbakken tutto si trasforma di nuovo in un festival svizzero con il talento classe 2001 che precede i connazionali Marco Odermatt e Stefan Rogentin, in un ennesimo podio tutto rosso-crociato.

Con questi risultati la classifica della Coppa del Mondo vede Marco Odermatt sempre più vicino al successo finale con 1466 punti e un margine di tutto rispetto di 520 punti su Henrik Kristoffersen. Nella graduatoria di specialità, invece, il fuoriclasse elvetico si conferma al comando con 608 punti con 83 di vantaggio su Franjo von Allmen. Tutto, quindi, si deciderà a Sun Valley, con Marco Odermatt che potrà difendere un gap davvero amplissimo.

La seconda discesa sulla pista norvegese, quindi, va a Franjo von Allmen (alla terza affermazione della carriera) con il tempo di 1:45.46 al termine di una prova non eccezionale in vetta, ma con un crescendo finale che lo ha portato a guadagnare 28 centesimi su Marco Odermatt che, invece, pasticcia troppo nella parte alta e lascia il successo al suo connazionale. Completa il podio Stefan Rogentin a 38 centesimi, con una seconda parte nella quale non è stato al livello del vincitore di giornata.

Quarta posizione per lo sloveno Miha Hrobat a 43 centesimi dalla vetta, confermando il suo ottimo momento di forma, mentre è quinto il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 51. Si ferma in sesta posizione, come detto, il nostro Dominik Paris a 59 centesimi da von Allmen. La prova di “Domme” è stata lineare. Ottima nel tratto alto, con il miglior tempo, quindi ha lasciato sulla neve centesimi in ogni settore, non commettendo errori particolari, ma non risultando leggero ed efficace sulla Olympiasbakken come accaduto 24 ore fa.

Centra il settimo posto lo sloveno Nejc Naralocnik (pettorale n° 38) a 75 centesimi, davanti al canadese James Crawford a 87 centesimi dalla vetta, quindi nono l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1.01 al termine di una discesa ben al di sotto delle sue qualità, quindi completa la top10 lo svizzero Justin Murisier a 1.05, autore di errori assortiti lungo tutto il corso della gara. Per quanto riguarda gli altri italiani Florian Schieder si ferma in 13a posizione a 1.26 da von Allmen, mentre sono positivi il 14° posto di Nicolò Molteni a 1.38 e il 16° di Benjamin Jacques Alliod a 1.43. Giovanni Franzoni è 26° a 1.98, Christof Innerhofer è 32° a 2.20, Matteo Franzoso, invece, è 57° a 4.01.