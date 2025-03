LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone vince e guadagna ancora su Gut! Goggia torna sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.12 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

12.11 Sono 12 le affermazioni di Brignone in superG.

12.10 35 vittorie in carriera per Federica Brignone in Coppa del Mondo, ottava stagionale, nona contando l’oro in gigante ai Mondiali.

12.08 Le altre italiane: 17ma Pirovano a 1.26, 20ma Asja Zenere a 1.36, 25ma Roberta Melesi a 2.11, 28ma Nicol Delago a 2.37, 33 Nadia Delago a 2.61, 39ma Vicky Bernardi a 2.83, fuori Marta Bassino.

12.06 La classifica di Coppa del Mondo di superG:

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 465

2. Federica Brignone (Italia) 410

3. Sofia Goggia (Italia) 306

4. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 252

5. Lauren Macuga (Stati Uniti) 222

12.06 La classifica generale di Coppa del Mondo. +251 per Brignone:

1. Federica Brignone (Italia) 1.194

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 943

3. Sofia Goggia (Italia) 771

4. Zrinka Ljutic (Croazia) 753

5. Sara Hector (Svezia) 666

6. Camille Rast (Svizzera) 662

7. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 575

8. Cornelia Huetter (Austria) 563

9. Lara Colturi (Albania) 504

10. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 482

12.05 La classifica finale della gara:

1) Federica Brignone (Italia) 1’30″11

2) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.06

3) Sofia Goggia (Italia) +0.09

4) Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.22

5) Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia)+0.27

6) Ester Ledecka (Cechia) +0.32

7) Romane Miradoli (Francia) +0.38

8) Stephanie Venier (Austria) +0.39

9) Elena Curtoni (Italia) +0.64

10) Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +0.66

12.04 Monsen non si ripete e chiude 35ma a 2.65. Federica Brignone HA VINTO!

12.02 Parte la norvegese Marte Monsen.

12.00 Speriamo ovviamente che Brignone non debba prendere parte allo slalom delle Finali: vorrebbe dire che i giochi sarebbero già chiusi.

11.59 Dunque al termine della stagione mancano ancora 2 giganti, 3 superG, 2 discese e 2 slalom. Dunque 9 gare in tutto, ma 7 per Brignone e Gut-Behrami se escludiamo lo slalom.

11.57 Le azzurre sono finite. Attendiamo la norvegese Marte Monsen per ufficializzare la vittoria di Federica Brignone.

11.56 Nadia Delago 32ma a 2.61. Entrambe le sorelle in linea con le previsioni.

11.54 Nicol Delago 28ma a 2.37.

11.52 Tra poco le sorelle Nicol e Nadia Delago. Per entrambe il superG non è la specialità della casa.

11.50 Vicky Bernardi 32ma a 2.83.

11.48 La prossima gara sarà sabato 8 marzo: il gigante di Are (Svezia). Improbabile che Brignone prenda parte allo slalom del giorno successivo, percentuali inferiori all’1%.

11.47 Intanto è ufficiale: si disputeranno tre gare a La Thuile (si recupererà un superG cancellato a St. Moritz): due superG e una discesa dal 13 al 15 marzo. Dunque, insolitamente, da giovedì a sabato.

11.45 Attesa per le ultime italiane in gara e per la norvegese Marte Monsen con il 51.

11.41 Brignone a 35 vittorie in Coppa del Mondo, -15 da Tomba. Per provare a metterlo nel mirino, dovrebbe decidere di proseguire anche dopo Milano Cortina 2026. Da quel che ci risulta, non è facile che ciò avvenga. Però la porta non è chiusa.

11.38 Asja Zenere ottima da metà pista in giù. E’ 20ma a 1.36. Questa ragazza ha 28 anni, ma dimostra di avere delle qualità per emergere. Che poi ci riesca per davvero dipende da tante cose.

11.37 Gran gara dell’austriaca Nadine Fest: 11ma a 72 centesimi.

11.35 Le dichiarazioni di Gut-Behrami, a nostro avviso, indicano una chiara pre-tattica. E’ come se sperasse che Brignone abbassi la guardia. C’è da scommettere che la svizzera non si darà per vinta finché la matematica le consentirà di sperare.

11.35 I pettorali delle prossime italiane: 32 Asja Zenere, 41 Vicky Bernardi, 44 Nicol Delago, 45 Nadia Delago.

11.34 Attenzione però alla norvegese Marte Monsen con il 51…

11.33 L’americana Keely Cashman è 25ma a 2.69.

11.32 Alice Robinson ha eguagliato il miglior risultato in carriera in superG: era giunta quarta a St. Moritz nel 2021. Se dovesse diventare costante in questa specialità, aggiungendo anche la discesa, allora diventerebbe una seria contendente per la Coppa del Mondo generale. La sensazione è che sia solo questione di tempo.

11.31 Fuori la francese Karen Clement.

11.29 La francese Laura Gauche è 19ma a 1.53.

11.27 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 21ma a 2.10.

11.26 Fuori la canadese Valerie Grenier.

11.26 Lara Gut-Behrami a RaiSport: “Non è una lotta con Federica Brignone, è un gradino sopra“. Si è arresa per davvero o è mera pre-tattica?

11.25 La 35ma vittoria in carriera per Federica Brignone è ormai ad un passo. Sarebbe l’ottava stagionale in Coppa del Mondo, nove se contiamo anche l’oro in gigante ai Mondiali. Oggettivamente meriterebbe di prendersi l’ambita sfera di cristallo.

11.24 La svizzera Joana Haehlen è 22ma a 2.28.

11.22 La svizzera Malorie Blanc è 13ma a 0.95.

11.21 Federica Brignone a RaiSport: “All’arrivo ero frustrata. Avevo rischiato di inforcare una porta e alla Tommy Moe non ho sciato bene“.

11.20 L’austriaca Christina Ager è 15ma a 1.26.

11.19 Brignone ha ottenuto il miglior parziale assoluto solo al secondo intermedio. Ma è stata quella che ha sbagliato meno. Alla resa dei conti, è stato un superG difficile da interpretare, anche se non così difficile, come testimoniano i distacchi: ben 8 atlete racchiuse in meno di 4 decimi.

11.16 La veterana slovena Ilka Stuhec è 17ma a 1.76.

11.14 La statunitense è 14ma a 1.11. Ma a in qualche sezione si è vista una buona Vonn.

11.14 In pista la veterana Lindsey Vonn. L’americana è dietro di 36 centesimi al secondo rilevamento, ma appena di 0.13 al terzo. Subito dopo sbaglia.

11.12 Non una buona gara oggi per Laura Pirovano, 14ma a 1.26.

11.11 Pirovano è dietro di 0.03 al primo intermedio e ben 0.55 al secondo. Linee troppo abbondanti, non ha osato.

11.11 Miglior gara stagionale per Romane Miradoli, settima a 38 centesimi. Ossigeno per una Francia in crisi. Tocca a Laura Pirovano. E se fosse la volta buona?

11.09 La tedesca Kira Weidle-Winkelmann è nona a 66 centesimi.

11.08 Gut-Behrami sapeva che quella odierna era una sorta di ultima spiaggia. Ma ha perso altri 20 punti da Brignone. Ora arriveranno il gigante di Are e poi le gare veloci di La Thuile, ovvero la località dove vive la campionessa del mondo di gigante.

11.07 L’austriaca Mirjam Puchner è decima a 0.85.

11.06 Oggettivamente non si vedono ora sciatrici così tecniche da portarsi al comando. Ma nello sci non si sa mai.

11.05 Robinson guadagna addirittura 6 decimi su Brignone nel tratto della Tommy Moe, altri 26 centesimi nel tratto finale ed è quarta a 22 centesimi. Brignone non ha fatto la gara perfetta, ma al momento è in testa. Ed è l’unica cosa che conta.

11.04 Brignone in testa con 0.06 su Gut-Behrami e 0.09 su Goggia. In pista la neozelandese Alice Robinson, dietro di 0.45 al secondo rilevamento.

11.02 Gut-Behrami, come previsto, ha provato il tutto per tutto. Ma non è bastato. La svizzera è finita lunga di linea nel tratto centrale dove era uscita Aicher. E’ transitata con 0.66 di ritardo al terzo intermedio. Da lì in poi è stata allucinante, guadagnando ben 6 decimi a Brignone nel tratto più tecnico. Non è chiaramente finita per la Coppa del Mondo generale, ma 251 punti di vantaggio iniziano ad essere tanti. E la prossima gara sarà il gigante di Are, sulla carta favorevole alla campionessa del mondo Brignone.

11.01 Lie è quarta a 27 centesimi. Classifica davvero cortissima. La vittoria di Federica Brignone non è ancora certa, anche se sono già scese tutte le favorite.

11.00 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie paga appena 10 centesimi dopo due intermedi e 0.22 al terzo. Gara palpitante.

10.59 Allucinante Gut-Behrami, pazzesca. Recupera 6 decimi nel finale e chiude a soli 6 centesimi da Federica Brignone. La svizzera ha messo veramente il cuore oltre l’ostacolo oggi, ma è comunque dietro e perderà altri punti. Grandissima Brignone.

10.59 Sta attaccando la svizzera, ma sbaglia tanto e paga 0.66 al terzo rilevamento.

10.58 Gut avanti 0.10 al primo intermedio, ma dietro di 0.09 al secondo.

10.57 Ledecka perde tanto nel tratto più tecnico ed è terza a 32 centesimi. Ora il momento della verità: c’è Lara Gut-Behrami. Guardiamo già il lato positivo: probabilmente, male che vada, Brignone perderà solo 20 punti dall’avversaria.

10.56 Devastante Ledecka. 0.18 di vantaggio dopo due intermedi.

10.55 Suter sesta a 1.07. Adesso la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica di superG nel 2018.

10.55 Il fatto che sia Goggia sia Venier abbiano guadagnato alla Tommy Moe su Federica Brignone, ci dice che Gut-Behrami può provare a battere l’azzurra. Forse è l’unica che può riuscirci.

10.54 La pista si sta velocizzando? Suter avanti di 0.17 al primo intermedio, ma è dietro di 0.21 al secondo.

10.53 E anche Venier. L’austriaca, con un ottimo finale, recupera 13 centesimi a Brignone e si porta in terza posizione a 0.39 da Brignone. E’ il turno della svizzera Corinne Suter.

10.53 Amici, abbiamo tre italiane ai primi tre posti: Brignone in testa con 0.09 su Goggia e 0.64 su Curtoni. Ma mancano ancora tante che potrebbero rovinare la festa, su tutte ovviamente Gut-Behrami.

10.52 In pista la campionessa del mondo austriaca Stephanie Venier. Già 0.33 di ritardo al secondo intermedio.

10.51 SECONDAAAAAAAAA!!! Goggia è seconda a 0.09 da Brignone! La bergamasca aveva 43 centesimi di ritardo al terzo intermedio. Poi è stata la migliore in assoluto nel tratto più tecnico alla Tommy Moe. Quest’anno i centesimi non sono a favore dell’olimpionica. Magari sarà diverso nella prossima stagione?

10.49 Al primo intermedio Goggia è avanti di 0.04, al secondo è dietro di 0.09.

10.48 Huetter quinta a 1.95. Allacciate le cinture: c’è Sofia Goggia. Si prenderà dei rischi assurdi?

10.47 L’austriaca è avanti di 0.02 al primo rilevamento, ma è dietro di 0.11 al secondo. Poi sbaglia pesantemente dove è uscita Aicher: ha dovuto quasi fermarsi per non saltare la porta. Gara compromessa.

10.47 Adesso uno spauracchio: l’austriaca Cornelia Huetter.

10.46 Brava Elena Curtoni! E’ seconda a 64 centesimi! Podio difficile, ma la gara è ottima.

10.45 La valtellinese è dietro di 0.24 al secondo rilevamento. Poi da qui in poi serve qualcosa di speciale per stare davanti a Brignone.

10.44 Macuga è seconda a 84 centesimi. Ottimo segnale. La gara di Federica Brignone, a nostro avviso, è quasi certamente da podio. Vedremo se anche da vittoria. Certo Lara Gut-Behrami dovrà rischiare tanto per stare davanti all’azzurra. Adesso Elena Curtoni.

10.43 0.19 di ritardo per Macuga al secondo parziale. Ma è da qui in poi che l’azzurra si è scatenata.

10.42 MAGNIFICAAAAAAAAAAAA!!! NETTAMENTE PRIMAAAAAAAAAAA!!! Brignone al comando con 1.35 su Raedler! Sarà lo scacco matto a Lara Gut-Behrami! Battere l’azzurra non sarà facile per nessuna! Si è presa tanti rischi, senza calcoli. E ha fatto tutto bene. Vediamo subito l’americana Lauren Macuga.

10.41 Al primo intermedio Brignone è avanti di 0.03, al secondo di 0.23.

10.40 Melesi chiude seconda a 76 centesimi. Occhio che Raedler ha disputato un’ottima gara. Ora Federica Brignone.

10.38 Al primo rilevamento Melesi è dietro di 0.01, al secondo di ben 0.61.

10.37 Aicher finisce lunga di linea e salta una porta. Un superG che, a differenza di quanto appariva a prima vista, si sta rivelando pieno di trabocchetti. Adesso Roberta Melesi con il pettorale n.5.

10.36 La giovane teutonica paga 0.14 al primo intermedio e ben 0.61 al secondo. Oggi non sembra la sua giornata.

10.36 Raedler, come previsto, rifila 6 secondi a Gisin. L’austriaca è stata la prima a non sbagliare la difficile curva angolata successiva alla Tommy Moe: lì serve prendere un ampio anticipo. Occhio ora alla tedesca Emma Aicher.

10.35 Già 3 decimi di vantaggio per l’austriaca al secondo intermedio.

10.34 Ora l’austriaca Ariane Raedler.

10.33 Anche Gisin sbaglia alla Tommy Moe e riparte da ferma. Quello è il punto decisivo della pista, la gara si decide lì. 1’37″49 il tempo dell’elvetica, che sarà battuto di tanti secondi.

10.31 Fuori Marta Bassino, che finisce lunga di linea dopo la Tommy Moe e salta una porta. Fino a quel tratto, comunque, il superG è quasi identico alla discesa. Non avevamo dubbi che l’allenatore delle americane tracciasse in maniera filante. Ora la svizzera Michelle Gisin.

10.30 Primi 30 secondi di puro scorrimento, poi Bassino sbaglia la prima, vera curva.

10.30 Iniziato il superG di Kvitfjell. In gara Marta Bassino.

10.29 Marta Bassino è pronta al cancelletto di partenza. Il n.1 in superG non è mai ideale, perché non si conosce il tracciato.

10.28 L’anno scorso si disputarono due superG a Kvitfjell. Gut-Behrami conquistò una vittoria e un secondo posto. Per Federica Brignone un primo e un sesto posto.

10.27 C’è il sole a Kvitfjell. -4° la temperatura dell’aria.

10.19 Oggi ci si gioca una fetta importante di Coppa del Mondo generale. Sicuramente Lara Gut-Behrami, che si sente spalle al muro, andrà all’attacco all’arma bianca per guadagnare tanti punti su Brignone nella sua gara prediletta. L’azzurra dovrà farsi trovare pronta, ora più che mai.

10.18 Attenzione alla tedesca Emma Aicher: parte con il 4 ed è in stato di grazia. Può vincere anche oggi.

10.16 I pettorali delle italiane: 1 Marta Bassino, 5 Roberta Melesi, 6 Federica Brignone, 8 Elena Curtoni, 10 Sofia Goggia, 20 Laura Pirovano, 32 Asja Zenere, 41 Vicky Bernardi, 44 Nicol Delago, 45 Nadia Delago.

10.13 Il superG è stato tracciato da Daniel Dejori, allenatore degli Stati Uniti. Attendiamoci dunque poche curve per favorire le scorrevoli americane.

10.12 I pettorali di partenza:

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

3 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

4 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

5 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

7 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

15 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

16 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

18 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

21 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

22 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

23 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

24 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

26 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

32 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

33 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

34 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

35 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

36 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

37 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

38 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

39 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

41 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

42 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

43 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

44 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

45 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

46 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

47 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

48 198191 ABOULY Lois 2001 FRA Salomon

49 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

50 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

51 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

52 516635 ROSSI Livia 2001 SUI Dynastar

53 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

54 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

55 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile di Kvitfjell. La gara inizierà alle 10.30.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 55 atlete da 14 Paesi.

In casa Italia saranno dieci le azzurre al via nella gara odierna: Marta Bassino con l’1, Roberta Melesi col 5, Federica Brignone col 6, Elena Curtoni con l’8, Sofia Goggia col 10, Laura Pirovano col 20, Asja Zenere col 32, Vicky Bernardi col 41, Nicol Delago col 44 e Nadia Delago col 45.

In classifica generale Federica Brignone guida con 1094 punti, con 231 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 863, mentre nella graduatoria di specialità comanda proprio Gut-Behrami con 385 punti, davanti a Brignone, seconda a quota 310, mentre è terza Sofia Goggia con 246.

Il superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.00.