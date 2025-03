Federica Brignone porta a casa ancora un risultato di grande importanza, vincendo il superG di Kvitfjell, in Norvegia. Ottantesimo podio per la valdostana, come soltanto altre dieci nella storia dello sci alpino, ma soprattutto vittoria numero 35.

Una vittoria che arriva pur perdendo da tutte le big nel tratto finale, con lo spavento maggiore rappresentato da Lara Gut-Behrami, rimasta dietro di nove centesimi. Poi terza Sofia Goggia a completare un bis azzurro sul podio che ha anche un po’ del particolare.

Brignone, infatti, aveva già condiviso per dieci volte il podio anche con Marta Bassino, e ora va a farlo anche con colei che si è dimostrata la più vicina, in campo azzurro, a tenerle testa in quest’annata nella quale sta buttando giù primati su primati.

Ed è anche, con 34 anni e 231 giorni, la donna italiana che ha raccolto più avanti nel tempo un podio in Coppa del Mondo femminile; per un giorno sopravanza Daniela Merighetti, che ci riuscì a La Thuile in discesa libera nel 2016.