LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta e nono posto! Kristoffersen vince e “vede” la Coppa di specialità

13.32: Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare. Buona domenica!

13.31. Questa la classifica di coppa del mondo generale:

Odermatt Marco (SUI) – 1306 punti

Kristoffersen Henrik (NOR) – 946 punti

Meillard Loic (SUI) – 731 punti

Haugan Timon (NOR) – 626 punti

Von Allmen Franjo (SUI) – 606 punti

McGrath Atle Lie (NOR) – 580 punti

Pinheiro Braathen Lucas (BRA) – 554 punti

Noel Clement (FRA) – 490 punti

Monney Alexis (SUI) – 460 punti

Steen Olsen Alexander (NOR) – 385 punti

Casse Mattia (ITA) – 382 punti

Kriechmayr Vincent (AUT) – 363 punti

Rogentin Stefan (SUI) – 349 punti

Zubcic Filip (CRO) – 346 punti

Alexander Cameron (CAN) – 338 punti

Crawford James (CAN) – 335 punti

Murisier Justin (SUI) – 331 punti

Feller Manuel (AUT) – 316 punti

Hrobat Miha (SLO) – 306 punti

Paris Dominik (ITA) – 284 punti

13.29. Questa la classifica di Coppa del Mondo di slalom quando mancano due gare alla fine:

1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 567

2 NOEL Clement FRA 490

3 MEILLARD Loic SUI 465

4 HAUGAN Timon NOR 459

5 MCGRATH Atle Lie NOR 394

6 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 313

7 FELLER Manuel AUT 287

8 NEF Tanguy SUI 266

9 GSTREIN Fabio AUT 259

10 AMIEZ Steven FRA 242

11 STRASSER Linus GER 241

12 POPOV Albert BUL 229

13 KOLEGA Samuel CRO 214

14 YULE Daniel SUI 209

15 JAKOBSEN Kristoffer SWE 188

16 RYDING Dave GBR 183

17 VINATZER Alex ITA 174

18 ZUBCIC Filip CRO 134

19 RITCHIE Benjamin USA 124

20 RASSAT Paco FRA 123

13.27: Questa la classifica finale dello slalom di Kranjska Gora:

1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:39.26

2 HAUGAN Timon NOR 1:39.43 +0.17

3 FELLER Manuel AUT 1:39.49 +0.23

4 MEILLARD Loic SUI 1:39.50 +0.24

5 NEF Tanguy SUI 1:39.62 +0.36

6 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:39.73 +0.47

7 GSTREIN Fabio AUT 1:39.84 +0.58

8 MCGRATH Atle Lie NOR 1:40.08 +0.82

9 VINATZER Alex ITA 1:40.20 +0.94

10 NOEL Clement FRA 1:40.25 +0.99

11 RODES Istok CRO 1:40.37 +1.11

12 MATT Michael AUT 1:40.43 +1.17

13 MARCHANT Armand BEL 1:40.51 +1.25

14 POPOV Albert BUL 1:40.52 +1.26

15 RASCHNER Dominik AUT 1:40.54 +1.28

16 ROCHAT Marc SUI 1:40.65 +1.39

17 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:40.67 +1.41

18 GROSS Stefano ITA 1:40.72 +1.46

18 AERNI Luca SUI 1:40.72 +1.46

20 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:40.80 +1.54

20 PERTL Adrian AUT 1:40.80 +1.54

22 MAJOR Billy GBR 1:40.82 +1.56

23 AMIEZ Steven FRA 1:40.88 +1.62

24 RYDING Dave GBR 1:40.93 +1.67

25 ZUBCIC Filip CRO 1:41.05 +1.79

26 MAES Sam BEL 1:41.07 +1.81

13.26: Alex Vinatzer riporta l’Italia in top 10. Qualche rimpianto soprattutto per la prima manche per l’azzurro, bravo comunque ancora una volta a rimontare nella seconda manche. Prova non straordinaria ma in questo periodo si può essere soddisfatti. Peccato per Gross che perde sei posizioni nella seconda manche, incappando in una parte finale di gara non all’altezza del resto

13.24: Ancora Kristoffersen, ancora una doppietta norvegese con Haugan. Sul suo feudo sloveno di Kranjska Gora Kristoffersen va a prendersi il sesto podio in slalom, la seconda vittoria a dieci anni dalla prima. Campione straordinario il norvegese che sopravanza Haugan e l’austriaco Feller che torna sul podio in una stagione non straordinaria

13.23: E’ DOPPIETTA PER KRISTOFFERSEN!!! Dopo il gigante vince anche lo slalom il norvegese, quarto Meillard che perde tutto nel finale e chiude a 24 centesimi da Kristoffersen che avvicina la Coppa del Mondo di specialità

13.22: Meillard all’intermedio ha 55 centesimi di vantaggio

13.20: E’ dietro Haugan! Il norvegese perde qualcosa di troppo nel finale ed è secondo a 17 centesimi dal compagno. Ora Meillard

13.20: Haugan all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio

13.18: perde tanto nel finale lo svizzero Nef che è terzo a 36 centesimi da Kristoffersen che salirà sul podio per la 94ma volta. Ora Haugan

13.17: Nef all’intermedio ha 27 centesimi di vantaggio all’intermedio

13.16: Manche da dimenticare per il norvegese McGrath che accumula un ritardo di 82 centesimi e si inserisce al quinto posto davanti a Vinatzer. Ora Nef

13.16: all’intermedio McGrath con un errore ha 43 centesimi di ritardo

13.15: E’ dietro a Vinatzer Noel. manche guardinga del francese, pure troppo. 99 centesimi di ritardo e sesto posto provvisorio. La coppa del Mondo rischia di volare via… Ora McGrath

13.14: Noel all’intermedio ha 35 centesimi di ritardo

13.13: Secondo posto per l’austriaco Feller che commette qualche sbavatura e chiude a 23 centesimi dalla testa. Ora Noel

13.12: All’intermedio Feller ha un ritardo di 3 centesimi

13.11: va al comando il norvegese Kristoffersen con 47 centesimi di vantaggio, prestazione importante anche in chiave Coppa del Mondo di specialità. Ora Feller

13.10: Kristoffersen all’intermedio ha 1″20 di vantaggio

13.08: Vinatzer è in top 10! Popov perde tanto nel finale ed è settimo a 79 centesimi dal francese. Ora Kristoffersen

13.08: 51 centesimi di vantaggio per Popov all’intermedio

13.06: Questa la classifica quando mancano gli ultimi otto della prima manche:

1 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:39.73

2 GSTREIN Fabio AUT 1:39.84 +0.11

3 VINATZER Alex ITA 1:40.20 +0.47

4 RODES Istok CRO 1:40.37 +0.64

5 MATT Michael AUT 1:40.43 +0.70

6 MARCHANT Armand BEL 1:40.51 +0.78

7 RASCHNER Dominik AUT 1:40.54 +0.81

8 ROCHAT Marc SUI 1:40.65 +0.92

9 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:40.67 +0.94

10 GROSS Stefano ITA 1:40.72 +0.99

10 AERNI Luca SUI 1:40.72 +0.99

12 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:40.80 +1.07

12 PERTL Adrian AUT 1:40.80 +1.07

14 MAJOR Billy GBR 1:40.82 +1.09

15 AMIEZ Steven FRA 1:40.88 +1.15

16 RYDING Dave GBR 1:40.93 +1.20

17 ZUBCIC Filip CRO 1:41.05 +1.32

18 MAES Sam BEL 1:41.07 +1.34

13.05: Non riesce ad andare in testa l’austriaco Gstrein che si inserisce al secondo posto a 11 centesimi da Muffat-Jeandet. Vinatzer scala in terza posizione.

13.05: gstrein all’intermedio ha un vantaggio di 71 centesimi

13.04: Errori e frenate per il francese Amiez che accumula un ritardo pesantissimo di 1″15, è 14mo. Adesso la pista è molto rovinata. Serve un exploit per entrare fra i primi. Ora Gstrein

13.03. Amiez all’intermedio ha un vantaggio di 19 centesimi

13.02: Inforca subito dopo l’intermedio il croato Kolega che è fuori, altra posizione scalata da Vinatzer. Ora Amiez

13.01: Kolega all’intermedio ha 23 centesimi di vantaggio

13.00. perde tantissimo l’azzurro Gross nel finale, come chi lo ha preceduto. Chiude con 99 centesimi di ritardo ed è nono. Ora Kolega

12.59: Gross all’intermedio ha 31 centesimi di vantaggio

12.58. Si incarta a più riprese lo svizzero Zenhaeusern che accumula un ritardo di 1″07 ed è decimo. Ora Gross

12.58: Zenhaeusern all’intermedio ha 9 centesimi di vantaggio

12.57. Anche il belga Marchant paga dazio alla pista ed è quinto a 78 centesimi dalla testa. Attenzione a Zenhaeusern che qui ha vinto

12.56: Marchant all’intermedio ha 16 centesimi di vantaggio

12.55: perde tantissimo lo svizzero Rochat nel finale, è sesto a 92 centesimi. Qualche errore di troppo per l’elvetico. Ora Marchant

12.54: Rochat all’intermedio ha 19 centesimi di vantaggio

12.53: E’ secondo Alex Vinatzer! Difficile sopravanzare Muffat-Jeandet. L’azzurro ci ha provato ed ha chiuso a 47 centesimi dalla testa. Possibile l’inserimento nei 15. Ora Rochat

12.53: Vinatzer all’intermedio ha 33 centesimi di vantaggio

12.51: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:

1 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:39.73

2 RODES Istok CRO 1:40.37 +0.64

3 MATT Michael AUT 1:40.43 +0.70

4 RASCHNER Dominik AUT 1:40.54 +0.81

5 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:40.67 +0.94

6 AERNI Luca SUI 1:40.72 +0.99

7 PERTL Adrian AUT 1:40.80 +1.07

8 MAJOR Billy GBR 1:40.82 +1.09

9 RYDING Dave GBR 1:40.93 +1.20

10 ZUBCIC Filip CRO 1:41.05 +1.32

11 MAES Sam BEL 1:41.07 +1.34

12.50: perde anche l’austriaco Raschner più di un secondo nell’ultima parte ed è quarto a 82 centesimi dalla testa

12.49: Raschner all’intermedio ha 39 centesimi di vantaggio

12.48. ormai il trend è questo. Si perde un secondo nella seconda parte di gara, 1″20 di ritardo per il britannico Ryding che è ottavo. Ora Raschner

12.48: Ryding all’intermedio ha 8 centesimi di ritardo

12.46: Steen Olsen inforca dopo pochissime porte

12.45: Anche il britannico Major perde tantissimo nel finale e chiude settimo a 1″09 da Muffat-Jeandet che può davvero recuperare tante posizioni. Ora Steen Olsen

12.44: Major ha 7 centesimi di ritardo all’intermedio

12.44: Inforca subito prima dell’intermedio lo svizzero Yule ed è fuori

12.43: Anche l’austriaco Pertl perde progressivamente rispetto al francese e chiude al sesto posto a 1″07 dalla testa, ora Yule

12.42: Pertl all’intermedio ha 14 centesimi di ritardo

12.41: Gara da dimenticare per l’austriaco Schwarz che esce nella parte finale della pista, tocca con lo scarpone ed esce senza conseguenze. Ora Pertl

12.41: Schwarz impreciso in alto, 64 centesimi di ritardo all’intermedio

12.40: Perde il ritmo nel finale l’austriaco Matt che accumula un ritardo di 7 decimi ed è terzo. Ora Schwarz

12.39: 8 centesimi di vantaggio per Matt all’intermedio

12.38: Manche solo discreta per il croato Rodes che si mette alle spalle di Muffat-Jeandet con un ritardo di 64 centesimi. Ora Matt

12.38. rodes all’intermedio ha 12 centesimi di ritardo

12.37: Buonissima la manche del francese Muffat-Jeandet che scava un solco importante e va al comando con 94 centesimi di vantaggio e potrebbe recuperare diverse posizioni. Ora Rodes

12.36: Muffat-Jeandet ha 49 centesimi di vantaggio all’intermedio

12.35: mantiene 5 centesimi di vantaggio su Aerni e va al comando con una secodna parte di gara con qualche imprecisione. Ora Muffat-Jeandet

12.34: 38 centesimi di vantaggio per Jakobsen all’intermedio

12.33. Secondo posto per il croato Zubcic che chiude con un ritardo di 33 centesimi dalla testa. Ora Jakobsen che cercherà la grande rimonta

12.31: Perde tutto in alto il belga Maes che chiude con un ritardo di 35 centesimi ed è secondo. Ora Z7ubcic

12.30. Tempo di 1’40″72 per lo svizzero Aerni, è il primo crono di riferimento

12.27: C’è il sole a Kranjska Gora, 2° la temperatura al traguardo

12.24: La seconda manche è stata tracciata dal tecnico dell’Austria Roland Plattner

12.21: Questa la lista di partenza della seconda manche:

1 28 AERNI Luca SUI +3.03

2 44 MAES Sam BEL +2.87

3 19 ZUBCIC Filip CRO +2.79

4 16 JAKOBSEN Kristoffer SWE +2.39

5 38 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.39

6 35 RODES Istok CRO +2.29

7 27 MATT Michael AUT +2.23

8 23 SCHWARZ Marco AUT +2.21

9 29 PERTL Adrian AUT +2.13

10 11 YULE Daniel SUI +2.05

11 39 MAJOR Billy GBR +1.99

12 26 STEEN OLSEN Alexander NOR +1.96

13 13 RYDING Dave GBR +1.91

14 18 RASCHNER Dominik AUT +1.84

15 17 VINATZER Alex ITA +1.75

16 24 ROCHAT Marc SUI +1.75

17 25 MARCHANT Armand BEL +1.75

18 31 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.62

19 34 GROSS Stefano ITA +1.51

20 8 KOLEGA Samuel CRO +1.31

21 12 AMIEZ Steven FRA +1.29

22 14 GSTREIN Fabio AUT +1.14

23 10 POPOV Albert BUL +0.88

24 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.62

25 6 FELLER Manuel AUT +0.62

26 5 NOEL Clement FRA +0.40

27 2 MCGRATH Atle Lie NOR +0.26

28 9 NEF Tanguy SUI +0.21

29 7 HAUGAN Timon NOR +0.05

30 3 MEILLARD Loic SUI 47.77

12.18: In casa Italia, invece, bolle parecchio in pentola. Stefano Gross ha centrato una ottima 12a posizione, mentre Alex Vinatzer ha chiuso in 14a posizione con un distacco di 1.75 da Meillard, perdendo parecchio nella seconda parte della discesa, dopo un avvio tutto sommato lineare. Prova deludente, invece, per Tobias Kastlunger, che chiude a 3.96 ed è già ampiamente eliminato in vista della seconda manche. Stesso discorso per Corrado Barbera che accusa 4.40. Non hanno completato la manche, invece, Tommaso Saccardi e Matteo Canins

12.15: Ottava posizione per il bulgaro Albert Popov a 88 centesimi, quindi nono l’austriaco Fabio Gstrein a 1.14, mentre è decimo il francese Steven Amiez a 1.29. Le uscite di scena non sono mancate. Da Linus Strasser a Lucas Pinheiro Braathen, passando per Johannes Strolz e tanti altri. La tracciatura, come si è visto, ha fatto selezione.

12.12: Sesta posizione per l’austrico Manuel Feller a 62 centesimi dalla vetta, a pari merito con il norvegese Henrik Kristoffersen che non ha saputo mai trovare il giusto ritmo nella sua manche.

12.09: Quarta posizione per un altro norvegese, Atle Lie McGrath con un distacco di 26 centesimi davanti al francese Clement Noel quinto a 40 pagando a caro prezzo la parte centrale.

12.06: Sulla “Podkoren” lo svizzero ha concluso la sua prova con il tempo di 47.77 sfruttando soprattutto la prima parte della pista, distanziando di 5 centesimi il norvegese Timon Haugan, mentre al momento è terzo un altro svizzero (rosso-crociati dominanti in ogni specialità ormai) Tanguy Ney che si ferma a 21 centesimi dal connazionale.

12.03: Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025.

12.00. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025.

10.48. Grazie per averci seguito, per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 per la seconda manche. Buona giornata, a più tardi!

10.47: Ci sono otto atleti in meno di un secondo e può davvero accadere di tutto per il podio. Obiettivo top 10 per i due azzurri: Gross 12mo, Vinatzer, 14mo

10.46: Questa la classifica finale della prima manche dello slalom di Kranjska Gora:

1 Loic Meillard (SUI) 47.77

2 Timon Haugan (NOR) +0.05

3 Tanguy Nef (SUI) +0.21

4 Atle Lie McGrath (NOR) +0.26

5 Clement Noel (FRA) +0.40

6 Manuel Feller (AUT) +0.62

6 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.62

8 Albert Popov (BUL) +0.88

9 Fabio Gstrein (AUT) +1.14

10 Steven Amiez (FRA) +1.29

11 Samuel Kolega (CRO) +1.31

12 Stefano Gross (ITA) +1.51

13 Ramon Zenhäusern (SUI) +1.62

14 Armand Marchant (BEL) +1.75

14 Marc Rochat (SUI) +1.75

14 Alex Vinatzer (ITA) +1.75

17 Dominik Raschner (AUT) +1.84

18 Dave Ryding (GBR) +1.91

19 Alexander Steen Olsen (NOR) +1.96

20 Billy Major (GBR) +1.99

21 Daniel Yule (SUI) +2.05

22 Adrian Pertl (AUT) +2.13

23 Marco Schwarz (AUT) +2.21

24 Michael Matt (AUT) +2.23

25 Istok Rodes (CRO) +2.29

26 Victor Muffat-Jeandet (FRA) +2.39

26 Kristoffer Jakobsen (SWE) +2.39

28 Filip Zubcic (CRO) +2.79

29 Sam Maes (BEL) +2.87

30 Luca Aerni (SUI) +3.03

31 Eirik Hystad Solberg (NOR) +3.11

32 Juan Del Campo Hernandez (ESP) +3.17

33 Laurie Taylor (GBR) +3.23

34 Hugo Desgrippes (FRA) +3.28

35 Fabian Ax Swartz (SWE) +3.44

36 Theodor Brækken (NOR) +3.72

37 Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +3.92

38 Tobias Kastlunger (ITA) +3.96

39 Joaquim Salarich (ESP) +4.13

40 Antoine Azzolin (FRA) +4.34

41 Corrado Barbera (ITA) +4.40

42 Marinus Sennhofer (GER) +4.83

43 Jesse Kertesz-Knight (CAN) +5.52

10.42: Ritardo pesante per l’azzurro Barbera che chiude con un ritardo di 4″40, 41mo

10.41: Altre cinque uscite a fila, tra poco Barbera

10.38: peccato per l’azzurro Saccardi che esce subito dopo l’intermedio quando era in corsa per la qualificazione

10.37. Eliminato per poco Del Campo, ora Saccardi

10.36: Tutti eliminati gli ultimi scesi

10.35: Fuori dai 30 Solberg e Salarich

10.32: Esce poco prima dell’intermedio l’azzurro Canins

10.32: Fuori il tedesco Tremmel e il norvegese Sandvik, ora Canins

10.30: Esce Read, fuori dai 30 il canadese Kertesz-Knight

10.28: Ritardo di 2″87 per il belga Maes che si inserisce in 29ma posizione

10.28: Fuori dai 30 lo svedese Ax Swartz

10.26: Esce l’estone Laine, eliminato anche il norvegese Braekken, 32mo

10.25: E’ 31mo e non si qualifica per la seconda manche il francese Desgrippes

10.24: Qualificazione quasi assicurata dal britannico Major che chiude a 1″99 dalla testa ed è 20mo

10.23: Il francese Muffat-Jeandet chiude la sua prova al 25mo posto a 2″39 dalla testa

10.22. Troppi errori nella parte alta dell’azzurro Kastlunger che accumula un ritardo di 3″96, 29mo posto ed è virtualmente fuori dalla seconda manche

10.21: L’austriaco Sturm inforca ed esce nel finale

10.21: E’ indietro il croato Rodes che è 24mo a 2″29

10.20. Buonissima prova di Gross che si inserisce al 12mo posto a 1″51, il muigliore degli atleti scesi dopo il pettorale 15

10.19: 3″29 di ritardo per il britannico Taylor che difficilmente sarà nella seconda manche. Ora Gross

10.17: Lo svizzero Zenhaeusern conferma di gradire la pista slovena, dove in passato aha anche vinto, e si inserisce in 12ma posizione a 1″62 dalla testa

10.15: Questa la classifica dopo le prime 30 discese:

1 Loic Meillard (SUI) 47.77

2 Timon Haugan (NOR) +0.05

3 Tanguy Nef (SUI) +0.21

4 Atle Lie McGrath (NOR) +0.26

5 Clement Noel (FRA) +0.40

6 Manuel Feller (AUT) +0.62

6 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.62

8 Albert Popov (BUL) +0.88

9 Fabio Gstrein (AUT) +1.14

10 Steven Amiez (FRA) +1.29

11 Samuel Kolega (CRO) +1.31

12 Armand Marchant (BEL) +1.75

12 Marc Rochat (SUI) +1.75

12 Alex Vinatzer (ITA) +1.75

15 Dominik Raschner (AUT) +1.84

16 Dave Ryding (GBR) +1.91

17 Alexander Steen Olsen (NOR) +1.96

18 Daniel Yule (SUI) +2.05

19 Adrian Pertl (AUT) +2.13

20 Marco Schwarz (AUT) +2.21

21 Michael Matt (AUT) +2.23

22 Kristoffer Jakobsen (SWE) +2.39

23 Filip Zubcic (CRO) +2.79

24 Luca Aerni (SUI) +3.03

10.13: Ritardo di 2″13 per l’austriaco Pertl che si inserisce al 19mo posto

10.12: Qualificazione a rischio per lo svizzero Aerni con 3″03 di ritardo, è ultimo, 23mo

10.10. Brutta prova per l’austriaco Matt che chiude con 2″23 di ritardo ed è ventesimo

10.09. perde troppo nel finale il norvegese Steen Olsen che è 17mo a 1″96 dalla testa

10.08: C’è anche il belga Marchant nella ammucchiata a 1″75 da Meillard. Stesso tempo di Vinatzer e Rochat

10.07: Stesso tempo di Vinatzer per lo svizzero Rochat che chiude a 1″75 dalla testa ed è 12mo

10.05: Ritardo pesante per l’austriaco Schwarz che chiude con un ritardo di 2″21 che significa 16mo posto

10.05: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 Loic Meillard (SUI) 47.77

2 Timon Haugan (NOR) +0.05

3 Tanguy Nef (SUI) +0.21

4 Atle Lie McGrath (NOR) +0.26

5 Clement Noel (FRA) +0.40

6 Manuel Feller (AUT) +0.62

6 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.62

8 Albert Popov (BUL) +0.88

9 Fabio Gstrein (AUT) +1.14

10 Steven Amiez (FRA) +1.29

11 Samuel Kolega (CRO) +1.31

12 Alex Vinatzer (ITA) +1.75

13 Dominik Raschner (AUT) +1.84

14 Dave Ryding (GBR) +1.91

15 Daniel Yule (SUI) +2.05

16 Kristoffer Jakobsen (SWE) +2.39

17 Filip Zubcic (CRO) +2.79

10.03: Terza uscita consecutiva, è quella dello statunitense Ritchie

10.02: Esce anche Rassat nella seconda parte di gara

10.00. Fuori subito Strolz che incrocia le punte, si sdraia ed esce

9.59: Ritardo pesante per il croato Zubcic che è 17mo a 2″79 dalla testa

9.57: L’austriaco Raschner perde un secondo nella seconda parte di gara ed è 13mo a 1″83 dalla testa. Qualche segno c’è ma la pista è ancora in buone condizioni

9.56: Si prende pochi rischi l’azzurro Vinatzer, commette un errore grave prima dell’intermedio e non riesce più a trovare il ritmo giusto, è 12mo a 1″75, ci sarà nella secvonda manche ma essere protagonista sarà difficile

9.56: Vinatzer all’intermedio ha un ritardo di 1″07 di ritardo con un errore

9.55: Manche in difesa dello svedese Jakobsen che chiude con 2″39 di ritardo che significa 14mo posto. Ora Vinatzer

9.54: Jakobsen all’intermedio ha 1″25 di ritardo

9.52: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:

1 Loic Meillard (SUI) 47.77

2 Timon Haugan (NOR) +0.05

3 Tanguy Nef (SUI) +0.21

4 Atle Lie McGrath (NOR) +0.26

5 Clement Noel (FRA) +0.40

6 Manuel Feller (AUT) +0.62

6 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.62

8 Albert Popov (BUL) +0.88

9 Fabio Gstrein (AUT) +1.14

10 Steven Amiez (FRA) +1.29

11 Samuel Kolega (CRO) +1.31

12 Dave Ryding (GBR) +1.91

13 Daniel Yule (SUI) +2.05

9.51: E’ fuori il brasiliano Pinheiro Braathen che stava disputando una grande gara. Un avvallamento del terreno lo fa rimbalzare, perde aderenza ed esce

9.51: Pinheiro Braathen all’intermedio ha 16 centesimi di ritardo

9.49: Buona prova per l’austriaco Gstrein che si inserisce al nono posto a 1″14 da Meillard

9.48. brutta prova del britannico Ryding che fatica tanto e chiude a 1″91 dalla testa, è 11mo

9.47. Errore in alto per Amiez che frena e perde tempo, il francese non recupera nel finale ed è nono a 1″29. Ora Ryding

9.46: Amiez all’intermedio ha 94 centesimi di ritardo

9.45: Difficoltà nella parte centrale e finale per lo svizzero Yule che chiude con un ritardo di 2″05

9.45: Yule all’intermedio ha 8 decimi di ritardo con un errore

9.44: Non male nel finale il bulgaro Popov che limita i danni e chiude con 88 centesimi di ritardo, è ottavo. Ora Yule

9.44: All’intermedio Popov ha un ritardo di 6 decimi

9.43: Non preciso nel finale lo svizzero Nef che perde la linea ideale e si inserisce comunque al terzo posto con un rita5rdo di 21 centesimi ma nel rilevamento precedente era in testa. Ora Popov

9.42: Nef all’intermedio ha 18 centesimi di ritardo

9.41: Ritardo pesante per il croato Kolega che chiude a 1″31 dalla testa ed è settimo. Ora Nef

9.40. Kolega all’intermedio ha 84 centesimi di ritardo

9.39. recupera tanto nella seconda parte il norvegese Haugan che si inserisce al secondo posto a 5 centesimi dalla testa. Per la vittoria, ovviamente, c’è anche lui. Ora Kolega

9.38. All’intermedio Haugan ha 21 centesimi di ritardo

9.37: Continua aperdere anche nella seconda parte l’austriaco Feller che fa segnare lo stesso tempo di Kristoffersen ed è quarto a 62 centesimi. Ora Haugan

9.37: Feller all’intermedio ha 48 centesimi di ritardo

9.36: Cambia passo il francese Noel nella seconda parte di gara e recupera qualcosa su Meillard inserendosi al terzo posto a 4 decimi dallo svizzero. Ora Feller

9.36: Noel all’intermedio ha 51 centesimi di ritardo

9.34: perde tanto nella seconda parte di gara il norvegese Kristoffersen che chiude terzo a 62 centesimi dalla testa. Ora Noel

9.34: Kristoffersen all’intermedio ha 19 centesimi di ritardo

9.33: perde qualcosa lo svizzero Meillard nela seconda parte di gara ma resta al comando con 26 centesimi di vantaggio. Ora Kristoffersen

9.33: All’intermedio Meillard ha 62 centesimi di vantaggio

9.32: Un paio di cambi di ritmo repentini che non mettono in difficoltà McGrath che chiude con il tempo di 48″03, apparentemente una buona prova. Ora Meillard

9.30. Errore del tedesco Strasser che perde aderenza, va largo e non riesce a rientrare nel tracciato. Subito una sorpresa. Ora McGrath

9.29: C’è il sole a Kranjska Gora, ci sono -2* al traguardo

9.26: questa la lista di partenza dello slalom odierno:

1 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

8 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

9 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

10 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

11 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

12 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

13 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

15 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

16 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

18 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

20 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

21 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

22 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

23 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

24 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

26 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

27 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

28 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

29 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

30 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

31 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

32 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

33 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

34 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

35 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

36 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

37 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

38 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

39 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

40 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

41 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

42 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

43 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

44 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

45 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

46 6100387 KERTESZ-KNIGHT Jesse 2003 CAN Rossignol

47 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

48 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

49 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

50 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

51 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

52 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

53 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

54 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon

55 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

56 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

57 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

58 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

59 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

60 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA Voelkl

61 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

62 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

63 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

64 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

65 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

66 203095 SENNHOFER Marinus 2002 GER Head

67 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol

68 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

9.23: La prima manche è stata disegnata dal tecnico croato Pavel Grasic, mentre la seconda manche sarà tracciata dal tecnico dell’Austria Roland Plattner

9.20: In questo momento l’Italia nello slalom è una squadra di secondo piano e sarà molto complicato a breve invertire la tendenza. Ci prova proprio Vinatzer che le qualità per ottenere un risultato di prestigio le ha e lo ha dimostrato tra Kitzbuehel e Saalbach in parallelo. La squadra azzurra è composta da sei atleti: Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Tommaso Saccardi e Matteo Canins.

9.18: Per l’Italia quest’anno un solo grande squillo, di Vinatzer a Kitzbuehel con il secondo posto, per il resto grande difficoltà in questa specialità. L’assenza di un regolarista come Sala, infortunato, e la discontinuità di Alex Vinatzer, sono costati cari alla squadra italiana e non può bastare il grande entusiasmo del veterano Stefano Gross e i lampi di Kastlunger a colmare il gap con le altre nazionali di punta.

9.15: Occhio al brasiliano di origine norvegese Lucas Pinheiro Braathen che sul podio quest’anno c’è già salito tre volte (l’ultima ad Kitzbuehel) e ha grande voglia di tornarci, dopo che ieri ha chiuso il gigante al secondo posto, oltre al bulgaro Popov che quest’anno ha vinto a Madonna di Campiglio, che ha visto sul terzo gradino del podio anche il croato Samuel Kolega.

9.12: Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche il padrone di casa svizzero Loic Meillard, in una specialità in cui gli elvetici non sono stati protagonisti come in tutte le altre gare di Coppa del Mondo ma in cui lui è riuscito a conquistare il titolo iridato a Saalbach, il francese Steven Amiez, ancora a caccia della giusta continuità di rendimento, l’esperto britannico Dave Ryding

9.09: Circa il 40% (11 su 27) dei posti sul podio fin qui distribuiti dalle nove gare di Coppa del Mondo sono stati a favore della Norvegia: Felix McGrath è salito per ben quattro volte sul podio, oltre a conquistare la medaglia d’argento al Mondiale, quattro anche per Henrik Kristoffersen e tre con il primo posto in Alta Badia e a Schladming, Timon Haugan.

9.06: Si preannuncia ancora una volta la sfida tra i norvegesi e Clement Noel anche se non mancano gli outsider di lusso. La prima parte della stagione in slalom ha parlato abbastanza chiaro: quando Noel, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, non è riuscito ad essere vincente, ci sono stati pronti i norvegesi ad approfittarne, poi il francese è tornato su altissimi livelli ad Adelboden e ha piazzato la terza zampata stagionale.

9.03: Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella località slovena, dopo il successo di Kristoffersen nel gigante di ieri che non ha sorriso ai colori azzurri.

9.00: Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025.

