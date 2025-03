Sci alpino, tutti i qualificati dell’Italia per le finali di Sun Valley

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra giovedì 20 e giovedì 27 marzo farà tappa a Sun Valley, nell’Idaho (Stati Uniti), per le Finali: sono stati definiti i qualificati in tutte le specialità, con l’Italia che potrà schierare 18 atleti negli USA, dei quali 11 donne e 7 uomini.

Il programma prevede giovedì 20 e venerdì 21 prove cronometrate delle discese, in programma entrambe sabato 22, mentre i superG andranno in scena domenica 23. Le donne torneranno in pista già martedì 25 marzo per il gigante, in programma mercoledì 26 per gli uomini. Conclusione prevista giovedì 27 con i due slalom.

QUALIFICATI ALLE FINALI COPPA DEL MONDO

Discesa femminile

1 BRIGNONE Federica ITA 384

2 HUETTER Cornelia AUT 368

3 GOGGIA Sofia ITA 350

4 MACUGA Lauren USA 230

5 GUT-BEHRAMI Lara SUI 229

6 PIROVANO Laura ITA 206

7 JOHNSON Breezy USA 189

8 LEDECKA Ester CZE 183

9 AICHER Emma GER 180

10 SUTER Corinne SUI 178

11 LIE Kajsa Vickhoff NOR 168

12 STUHEC Ilka SLO 134

13 WILES Jacqueline USA

14 PUCHNER Mirjam AUT 107

15 RAEDLER Ariane AUT 106

16 VENIER Stephanie AUT 97

17 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 91

18 BLANC Malorie SUI 89

19 VONN Lindsey USA 86

20 MONSEN Marte NOR 75

21 BASSINO Marta ITA 71

22 GISIN Michelle SUI 66

23 DELAGO Nicol ITA 57

24 GAUCHE Laura FRA 55

25 DELAGO Nadia ITA 54

25 AGER Christina AUT 54

GROB Stephanie SUI Campionessa del mondo junior

SuperG femminile

1 BRIGNONE Federica ITA 570

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 565

3 GOGGIA Sofia ITA 466

4 LIE Kajsa Vickhoff NOR 295

5 MACUGA Lauren USA 279

6 CURTONI Elena ITA 264

7 SUTER Corinne SUI 232

8 VENIER Stephanie AUT 212

9 HUETTER Cornelia AUT 211

10 RAEDLER Ariane AUT 197

11 MIRADOLI Romane FRA 196

12 LEDECKA Ester CZE 191

13 PIROVANO Laura ITA 169

14 BASSINO Marta ITA 168

15 AICHER Emma GER 165

16 ROBINSON Alice NZL 144

17 VONN Lindsey USA 123

18 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 110

19 PUCHNER Mirjam AUT 104

20 HAASER Ricarda AUT 102

21 GISIN Michelle SUI 96

22 MELESI Roberta ITA 84

23 HAEHLEN Joana SUI 72

24 STUHEC Ilka SLO 72

25 BLANC Malorie SUI 70

MATHIS Jasmin SUI Campionessa del mondo junior

Gigante femminile

1 ROBINSON Alice NZL 520

2 BRIGNONE Federica ITA 500

3 HECTOR Sara SWE 387

4 COLTURI Lara ALB 334

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 331

6 MOLTZAN Paula USA 286

7 GUT-BEHRAMI Lara SUI 278

8 LJUTIC Zrinka CRO 275

9 SCHEIB Julia AUT 260

10 RAST Camille SUI 244

11 O’BRIEN Nina USA 198

12 GRENIER Valerie CAN 174

13 DVORNIK Neja SLO 124

14 HURT A.J. USA 120

15 GOGGIA Sofia ITA 115

16 HOLDENER Wendy SUI 107

17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 103

18 RICHARDSON Britt CAN 102

19 HENSIEN Katie USA

20 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 93

21 HAASER Ricarda AUT 84 (Assente per infortunio)

22 BUCIK JOGAN Ana SLO 82

22 BRUNNER Stephanie AUT 82

24 ALPHAND Estelle SWE 81

25 DUERR Lena GER 75

COLLOMB GIORGIA ITA Campionessa del mondo junior

Slalom femminile

1 LJUTIC Zrinka CRO 515

2 RAST Camille SUI 474

3 LIENSBERGER Katharina AUT 464

4 HOLDENER Wendy SUI 419

5 DUERR Lena GER 393

6 SHIFFRIN Mikaela USA 386

7 SWENN LARSSON Anna SWE 331

8 HECTOR Sara SWE 305

9 MEILLARD Melanie SUI 274

10 COLTURI Lara ALB 252

11 TRUPPE Katharina AUT 234

12 MOLTZAN Paula USA 223

13 SLOKAR Andreja SLO 200

14 HUBER Katharina AUT 167

15 OEHLUND Cornelia SWE 156

16 AICHER Emma GER 133

17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 132

18 ST. GERMAIN Laurence CAN 121

19 LAMURE Marie FRA 100

20 DVORNIK Neja SLO 95

21 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 94

22 PETERLINI Martina ITA 84

23 BRECHE Clarisse FRA 65

24 NULLMEYER Ali CAN 57

25 DELLA MEA Lara ITA 52

OEHLUND Cornelia SWE Campionessa del mondo junior

Gigante maschile

1 ODERMATT Marco SUI 500

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 394

3 STEEN OLSEN Alexander NOR 346

4 MEILLARD Loic SUI 334

5 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 291

6 TUMLER Thomas SUI 278

7 ZUBCIC Filip CRO 244

8 KRANJEC Zan SLO 241

9 BRENNSTEINER Stefan AUT 239

10 DE ALIPRANDINI Luca ITA 208

11 RADAMUS River USA 196

12 MCGRATH Atle Lie 194

13 FEURSTEIN Patrick AUT 181

14 HAUGAN Timon NOR 180

15 FAVROT Thibaut FRA 162

16 VERDU Joan AND 153

17 ANGUENOT Leo FRA 143

18 SCHWARZ Marco AUT 121

18 MAES Sam BEL 121

20 ERNI Luca SUI 120

21 VINATZER Alex ITA 98

22 HAASER Raphael AUT 94

23 CAVIEZEL Gino SUI 89

24 GRAMMEL Anton GER 81

25 SCHMID Alexander GER

VITALE Flavio FRA Campione del mondo junior

Slalom maschile

1. Henrik Kristoffersen NOR 612

2. Loic Meillard SUI 565

3. Clement Noel FRA 526

4. Timon Haugan NOR 509

5. Atle Lie McGrath NOR 474

6. Lucas Pinheiro Braathen BRA 373

7. Fabio Gstrein AUT 299

8. Tanguy Nef SUI 298

9. Manuel Feller AUT 287

10. Linus Strasser GER 265

11. Steven Amiez FRA 242

12. Albert Popov BUL 229

13. Samuel Kolega CRO 226

14. Daniel Yule SUI 217

15. Dave Ryding GBR 197

16. Kristoffer Jacobsen SWE 188

17. Alex Vinatzer ITA 174

18. Benjamin Ritchie USA 142

19. Victor Muffat-Jeandet FRA 137

20. Filip Zubcic CRO 134

21. Armand Marchant BEL 131

22. Paco Rassat FRA 123

23. Dominik Raschner AUT 110

24. Michael Matt AUT 105

25. Johannes Strolz AUT 103

Theodor Braekken NOR Campione del mondo junior

Discesa maschile

1 ODERMATT Marco SUI 605

2 VON ALLMEN Franjo SUI 522

3 MONNEY Alexis SUI 327

4 HROBAT Miha SLO 320

5 CRAWFORD James CAN 270

6 PARIS Dominik ITA 262

7 MURISIER Justin SUI 257

8 ROGENTIN Stefan SUI 234

9 ALEXANDER Cameron CAN 194

10 ALLEGRE Nils FRA 193

11 KRIECHMAYR Vincent AUT 178

12 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 176

13 BENNETT Bryce USA 164

14 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 144

15 EICHBERGER Stefan AUT 129

16 SCHIEDER Florian ITA 128

17 HEMETSBERGER Daniel AUT 122

17 CASSE Mattia ITA 122

19 BABINSKY Stefan AUT 121

20 MUZATON Maxence FRA 20 105

21 ROESTI Lars SUI 99

22 LEHTO Elian FIN 70

23 SEGER Brodie CAN 66

24 STRIEDINGER Otmar AUT 64

25 BAUMANN Romed GER 62

ROESLE Felix GER Campione del mondo junior