La Svizzera pronta a prendersi tutto a Sun Valley. Ad Odermatt manca solo la discesa, Meillard sfida Kristoffersen

La Svizzera ha dominato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino e l’ultimo atto della stagione può solo che certificare l’egemonia rossocrociata. La squadra elvetica, infatti, potrebbe clamorosamente conquistare tutte le coppe in palio, grazie soprattutto ad un Marco Odermatt che per un’altra stagione è proiettato verso un clamoroso poker.

Il campionissimo svizzero ha già conquistato la sua quarta Coppa del Mondo generale consecutiva e lo stesso ha fatto con quella di gigante, chiudendo i conti qualche giorno fa ad Hafjell. Odermatt si è messo già in bacheca da tempo quella di superG e dunque gli manca solamente quella di discesa, che salvo incredibili capovolgimenti sarà sicuramente ancora sua.

Ad una gara dal termine Odermatt ha 605 punti contro i 522 del compagno di squadra Franjo Von Allmen, l’unico che ha ancora una chance di sottrarre la sfera di cristallo al più illustre connazionale. Von Allmen, però, ha bisogno assolutamente di vincere e sperare in un clamoroso passo falso di Odermatt, a cui basta praticamente arrivare al traguardo per mettere la parola fine su ogni discorso.

Una Svizzera che potrebbe chiudere con tre atleti sul podio sia nella classifica di discesa sia in quella di superG. Attualmente in discesa la classifica recita Odermatt, Von Allmen, Monney, mentre in superG dietro ad Odermatt c’è grande battaglia, ma con Rogentin e gli stessi Monney e Von Allmen in lizza per il podio.

Un obiettivo che ha sicuramente anche Dominik Paris, reduce dallo strabiliante fine settimana di Kvitfjell dove ha collezionato una doppia vittoria che lo ha rilanciato in entrambe le classifiche. Curiosità vuole che Paris abbia 262 punti sia in discesa sia in superG, con il podio che non è lontanissimo, soprattutto in supergigante (è quarto) dove in 41 punti ci sono ben sei atleti e con un’ultima gara a Sun Valley dove si deciderà davvero tutto.

La Svizzera vorrebbe fare en plein, ma attualmente le manca la coppa di slalom. In testa c’è Henrik Kristoffersen, che si presenta all’ultima gara della stagione con 612 punti davanti a Loic Meillard (565), che ha riaperto tutto con la vittoria ad Hafjell. In corsa ci sarebbe anche il francese Clement Noel (526), ma pare decisamente più defilato. Lo slalom, però, come sempre regala sorprese e i colpi di scena sono davvero dietro l’angolo.