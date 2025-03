Startlist seconda prova discesa Kvitfjell 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kvitfjell andrà in scena giovedì 6 marzo (ore 10.00). Gli atleti avranno a disposizione un’ultima uscita per trovare il giusto feeling con la pista norvegese e valutare le migliori linee sulla neve scandinava in vista delle due gare in programma tra venerdì e sabato, valide per la Coppa del Mondo di sci alpino.

L’Italia si affiderà a Dominik Paris, autore del secondo tempo nella prima cronometrata del mercoledì. Mattia Casse è invece caduto al primo assaggio con questa pista e non figura nella lista dei partenti per la seconda prova. In pista anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod, Max Perathoner, Matteo Franzoso.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kvitfjell. L’evento non godrà di copertura televisiva e/o streaming, ma potrà essere seguito in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA MASCHILE KVITFJELL

Giovedì 6 marzo

Ore 10.00 Seconda prova cronometrata discesa libera maschile a Kvitfjell

PROGRAMMA SECONDA PROVA DISCESA KVITFJELL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVA DISCESA KVITFJELL

1 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

2 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

3 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

5 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

9 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

17 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

22 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

23 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

24 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

25 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

26 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

28 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

29 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

30 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

32 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

36 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

37 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

38 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head

39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

40 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

41 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

42 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

44 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

46 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

47 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

48 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

49 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

50 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

51 512362 TORRENT Christophe 1999 SUI Rossignol

52 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

53 54812 HAAS Matteo 2004 AUT Salomon

54 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic

55 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

58 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

59 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

60 6532793 SMITH Jack 2001 USA Rossignol

61 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic

62 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic

63 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head

64 54774 ENDSTRASSER Felix 2003 AUT Fischer

65 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head

66 422793 BUER Jonas 2001 NOR

67 54732 TRITSCHER Luis 2002 AUT Head

68 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

69 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

70 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

71 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic