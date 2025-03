Brignone sempre più vicina alla Coppa del Mondo. A Kvitfjell l’allungo forse decisivo, ma la sfida non è ancora finita

Tre su tre. Il duello per la Coppa del Mondo generale tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami ha vissuto a Kvitfjell forse il suo momento decisivo. Il lungo fine settimana norvegese metteva in programma due discese ed un superG e la valdostana non ha mai sbagliato, allungando ulteriormente sulla rivale in classifica, prendendosi un vantaggio davvero molto importante anche in virtù delle gare che mancano alla fine della stagione.

Uscendo dalla tappa di Kvitfjell i punti di vantaggio di Brignone su Gut-Behrami sono ben 251, un aumento decisamente importante, visto che l’azzurra arrivava in Norvegia con un divario di 190 punti. Questa si presentava come il fine settimana della speranza per la svizzera, obbligata assolutamente a diminuire il distacco ed invece è andato tutto al contrario.

Bisogna rimarcare che guardando solo ai risultati in stagione i 251 punti di vantaggio sembrano anche pochi, visto che Brignone ha vinto per otto volte, mentre Gut-Behrami ha un’unica affermazione. Sicuramente le tre uscite in gigante e l’inizio un po’ sottotono in America della valdostana stanno tenendo ancora aperta la questione, visto che da fine dicembre in poi Brignone ha cambiato notevolmente ritmo, vincendo o facendo podio praticamente in tutte le gare.

Il podio che entrambe a Kvitfjell hanno visto, però, solo una volta e proprio l’ultimo giorno in superG. Prima Brignone e seconda Gut-Behrami per soli sei centesimi. In precedenza l’azzurra aveva chiuso prima quinta e poi quarta nelle due discese, mentre l’elvetica ha terminato addirittura dodicesima e settima. Un tris di successi nel confronto diretto che ormai fa pendere notevolmente l’ago della bilancia da parte della valdostana.

La Coppa del Mondo ora si trasferisce in Svezia ad Are dove le due rivali saranno impegnate solamente in gigante. Prima delle finali a Sun Valley, ci sarà la tre giorni di gare a La Thuile, proprio a casa di Federica Brignone. In programma due superG ed una discesa, con l’azzurra che potrebbe anche festeggiare la conquista della Coppa del Mondo davanti ai suoi tifosi. Un momento indimenticabile in una stagione finora magica per Brignone.