LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: PARIS VINCE! Gli svizzeri si inchinano, Thoeni a -1

12.19 Matteo Franzoso esce poco dopo il primo intermedio.

12.08 Benjamin Jacques Alliod è 43° a 3″90.

12.01 Giovanni Franzoni conferma di avere ancora tanti limiti nella scorrevolezza ed è 30° a 2.79.

11.57 Innerhofer ha perso due posizioni: al momento è 22° a 2.43.

11.55 Domani, sabato 8 marzo, ci attenderà una grande giornata di sci con Federica Brignone nel gigante di Are e Dominik Paris che andrà a caccia del bis nella seconda discesa di Kvitfjell, in programma alle 10.30.

11.53 Nicolò Molteni è 25° a 2.70.

11.52 Paris ha vinto 19 discese in carriera: è il secondo di ogni epoca. Davanti a lui c’è solo l’austriaco Franz Klammer, imprendibile (considerata l’età di Paris) a quota 25.

11.51 Sono invece 49 i podi in Coppa del Mondo per Paris.

11.49 L’azzurro ha vinto ben cinque volte in carriera nella località norvegese, se ci aggiungiamo anche il successo in superG nel 2019.

11.48 Si conferma la statistica: Paris vince a Kvitfjell ogni tre anni in discesa. 2016, 2019, 2022 e 2025! Purtroppo, con ogni probabilità, nel 2028 si sarà ritirato. Ma chi lo sa…Non siamo per sicuro al 100%.

11.47 Paris ha vinto 19 discese e 4 superG in Coppa del Mondo, cui si aggiunge anche un oro ai Mondiali in superG. In discesa è tra i più grandi di sempre. Ed è incredibile (oltre che ingiusto) che non abbia mai vinto la ‘coppetta’ di specialità, a differenza di quella di superG.

11.45 Paris ha vinto la gara al secondo salto, quello successivo al Russi, dove in pratica è importante tenere la giusta traiettoria per la curva successiva verso destra. In quel frangente è stato sublime, mantenendo la velocità altissima e facendo la differenza su tutti (Odermatt ha accusato 44 centesimi in quel parziale).

11.44 La classifica degli uomini italiani più vincenti della storia in Coppa del Mondo:

Alberto Tomba 50 Gustavo Thoeni 24 Dominik Paris 23

11.43 La classifica di Coppa del Mondo di discesa:

1 ODERMATT Marco SUI 525

2 VON ALLMEN Franjo SUI 422

3 MONNEY Alexis SUI 305

4 HROBAT Miha SLO 270

5 CRAWFORD James CAN 242

6 MURISIER Justin SUI 231

7 PARIS Dominik ITA 222

8 ALEXANDER Cameron CAN 194

9 ALLEGRE Nils FRA 179

10 ROGENTIN Stefan SUI 174

11.42 La classifica generale di Coppa del Mondo aggiornata:

1 ODERMATT Marco SUI 1386

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 946

3 MEILLARD Loic SUI 731

4 VON ALLMEN Franjo SUI 656

5 HAUGAN Timon NOR 626

6 MCGRATH Atle Lie NOR 580

7 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 554

8 MONNEY Alexis SUI 505

9 NOEL Clement FRA 490

10 ROGENTIN Stefan SUI 409

13 PARIS Dominik ITA 384

14 CASSE Mattia ITA 382

11.41 Attendiamo ora gli ultimi azzurri in gara.

11.39 La classifica dopo i primi 30:

1) Dominik Paris (Italia) 1’44″67

2) Marco Odermatt (Svizzera) +0.32

3) Stefan Rogentin (Svizzera) +0.63

4) Franjo Von Allmen (Svizzera) +0.83

5) Alexis Monney (Svizzera) +0.89

6) Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +1.05

7) Bryce Bennett (USA) +1.06

8) Nils Allegre (Francia) +1.07

9) Stefan Babinsky (Austria) +1.11

10) Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.22

11.38 L’americano Sam Morse è 21° a 2.53.

11.35 Il francese Matthieu Bailet sbaglia tantissimo ed è ultimo a 4.92.

11.33 Lo svizzero Marco Kohler è 24° a 2.73. Schieder resiste in 18ma posizione, mentre Innerhofer è 20°.

11.32 Nella classifica degli italiani (uomini) più vincenti in Coppa del Mondo troviamo irraggiungibile Alberto Tomba con 50 vittorie (51, come direbbe lui), seguito da Gustavo Thoeni a 24 e Dominik Paris a 23. Miti assoluti, scolpiti per sempre nella roccia dello sport italiano.

11.31 Lo sloveno Martin Cater è 24° a 2.96.

11.29 L’austro-tedesco Romed Baumann è 21° a 2.55.

11.28 I pettorali dei prossimi italiani: 38 Nicolò Molteni, 44 Giovanni Franzoni, 48 Benjamin Jacques Alliod, 57 Matteo Franzoso.

11.27 Il canadese Brodie Seger è 22° a 2.71.

11.25 Ci sbilanciamo: nessuno può battere Dominik Paris. Vittoria capolavoro per un campione leggendario. E domani potrà andare a caccia di Gustavo Thoeni…

11.24 Non era la pista di Innerhofer, non lo è mai stata neanche quando era giovane. Chiude 20° a 2.43.

11.23 Bene Innerhofer. Solo 2 decimi di ritardo al secondo rilevamento. Il distacco sale inesorabilmente a 1.12 al terzo.

11.22 L’austriaco Otmar Striedinger è 21° a 2.96. Ora il veterano Christof Innerhofer.

11.21 Attenzione: con questa vittoria Paris si porta a -1 dal mito Gustavo Thoeni: 23 a 24.

11.19 La classifica dopo i primi 22:

1) Dominik Paris (Italia) 1’44″67

2) Marco Odermatt (Svizzera) +0.32

3) Stefan Rogentin (Svizzera) +0.63

4) Franjo Von Allmen (Svizzera) +0.83

5) Alexis Monney (Svizzera) +0.89

6) Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +1.05

7) Bryce Bennett (USA) +1.06

8) Nils Allegre (Francia) +1.07

9) Stefan Babinsky (Austria) +1.11

10) Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.22

11.18 Goldberg è 21° a 3.96. Ultimo.

11.16 E’ il momento dell’americano Jared Goldberg. Già 0.36 di ritardo al primo intermedio.

11.16 Theaux affonda nella seconda metà della pista e conclude 17° a 2.09.

11.15 Con oggi l’Italia maschile ha ottenuto almeno un podio quest’anno in tutte le specialità: discesa, superG, gigante e slalom.

11.15 In pista il francese Adrien Theaux. 0.18 il gap al primo intermedio, 0.20 al secondo.

11.14 Sejersted è sesto a 1.05. Ottima gara.

11.13 Il padrone di casa è dietro di 0.44 al terzo intermedio e 7 decimi al quarto.

11.13 Lo scandinavo accusa 0.21 al primo rilevamento, ma è in vantaggio di 0.10 al secondo.

11.12 Roesti 15° a 1.93, dunque davanti a Schieder. Attenzione ora al norvegese Adrian Smiseth Sejersted.

11.11 L’unico che ha limitato i danni da Paris al terzo intermedio è stato Bennett, che ha perso 19 centesimi.

11.11 Roesti è vicino: 0.11 di ritardo al secondo parziale. Ma anche lui perde tantissimo al terzo intermedio: +0.99!

11.09 Gara da dimenticare per Schieder, che in alcuni frangenti è sembrato andare un po’ a spasso. Chiude 15° a 2.16, terzultimo. Gli svizzeri fanno sempre paura: adesso c’è Lars Roesti.

11.08 Già 0.24 di ritardo per Schieder, che sale a 0.69 al secondo rilevamento. Niente da fare.

11.07 Muzaton 12° a 1.46. Tra secondo e terzo intermedio stanno perdendo tutti più di mezzo secondo abbondante. Adesso Schieder.

11.06 Appena 0.04 di ritardo per Muzaton al secondo intermedio. Ma al terzo rilevamento è dietro di 79 centesimi. I distacchi sono esagerati: le condizioni stanno cambiando?

11.05 Eichberger 12° a 1.52. Adesso il francese Maxence Muzaton, poi Florian Schieder.

11.04 L’austriaco è dietro di 0.97 al terzo intermedio. Lì davvero è imprendibile Paris.

11.03 Occhio ora all’emergente austriaco Stefan Eichberger.

11.02 Dominik Paris è al comando con 0.32 su Odermatt, 0.63 su Rogentin, 0.83 su Von Allmen, 0.89 su Monney. Quattro svizzeri dal secondo al quinto posto. L’azzurro li ha regolati tutti: un’impresa titanica! Quest’anno, contando anche i Mondiali, gli elvetici avevano vinto sei discese su sette!

11.01 Niente da fare, Kriechmayr 11° a 1.41. Dominik Paris ad un passo dalla vittoria che attende dal dicembre 2023. Sarebbe la quinta in carriera a Kvitfjell, pista che si conferma benedetta per l’altoatesino.

11.00 Al terzo rilevamento l’austriaco perde un abisso! 8 decimi! E’ finito troppo largo al salto Russi, dove invece Paris ha rasentato la perfezione.

10.59 Al primo intermedio l’austriaco è dietro di 0.11, al secondo è avanti di 0.04. Può guastare la festa.

10.59 Murisier 11° a 1.54. Adesso forse l’ultimo grande pericolo: l’austriaco Vincent Kriechmayr.

10.57 Murisier accusa 34 centesimi dopo due intermedi.

10.56 Bennett sesto a 1.06. Ora lo svizzero Justin Murisier.

10.56 Paris ha sciato in maniera eccezionale anche alla Tommy Moe: lì ha perso appena 4 centesimi da un maestro come Odermatt…

10.55 Bennett è dietro di 0.22 al secondo intermedio e 0.41 al terzo.

10.55 Chiaramente, con tutti gli svizzeri alle spalle, stiamo facendo un pensierino alla vittoria n.23 in carriera per Paris, la n.19 in discesa in Coppa del Mondo.

10.54 Allegre perde progressivamente ed è sesto a 1.07. Ora l’americano Bryce Bennett.

10.53 Paris, al terzo intermedio, è stato imprendibile: 0.38 il ritardo del transalpino, che sale a 0.55 al quarto.

10.53 Ci fa tremare il francese Nils Allegre. Stesso tempo di Paris al secondo intermedio.

10.52 Solo l’immenso fuoriclasse Dominik Paris poteva battere gli svizzeri. Li ha messi tutti in fila, uno dopo l’altro: Odermatt, Rogentin, Von Allmen e Monney!

10.52 DIETRO MONNEY! Quinto a 89 centesimi!

10.52 L’elvetico accusa 0.38 al terzo rilevamento e 0.43 al quarto!

10.51 Monney fa paura. 0.14 di ritardo al secondo intermedio.

10.50 Dominik Paris al comando con 32 centesimi su Odermatt! Si lascia andare ad una esultanza scatenata! Ma ora c’è subito lo svizzero Alexis Monney.

10.49 PRIMOOOOOOOOOOOOO!!! IMMENSOOOOOOOOOO!!! LEGGENADARIOOOOOOOOOO!!! CHE FUORICLASSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

10.49 L’italiano è avanti di 0.41 al terzo intermedio e 0.25 al quarto.

10.48 Al primo intermedio l’azzurro è avanti di 0.02, al secondo dietro di 0.03.

10.47 Magistrale Odermatt alla Tommy Moe, non si può sciare meglio di così. Si porta in testa con 31 centesimi su Rogentin e si candida per la vittoria. Abbiamo tre svizzeri ai primi tre posti, e manca ancora Monney…Ma ora c’è Dominik Paris.

10.46 Al terzo rilevamento l’elvetico accusa 12 centesimi. Ma da qui può scatenarsi.

10.45 Al primo intermedio Odermatt ha lo stesso tempo di Rogentin. Al secondo è dietro di appena 3 centesimi.

10.45 Von Allmen oggi non vince. Chiude secondo a 2 decimi. Quell’errore sul salto è costato carissimo. Vediamo se ne approfitterà il connazionale Marco Odermatt.

10.43 Lo svizzero Von Allmen è dietro di 0.08 al primo rilevamento e 0.52 al secondo. Ha rischiato di cadere sul primo salto: un miracolo come sia rimasto in piedi nonostante un vistoso sbilanciamento.

10.42 Grave errore per Crawford alla Tommy Moe, ha compromesso la sua gara. Chiude sesto a 2.02. Adesso arrivano i quattro grandi favoriti, uno dopo l’altro: Von Allmen, Odermatt, Paris e Monney.

10.41 Il nordamericano è dietro di 0.17 al primo rilevamento e 0.16 al secondo. E da qui in poi Rogentin ha prestato il fianco.

10.40 Hrobat si mangerà le mani. Chiude quarto a 64 centesimi: paga una partenza disastrosa. Tocca al canadese James Crawford.

10.39 Brutto avvio per lo sloveno: 0.24 di ritardo al primo intermedio, 0.93 al secondo.

10.38 Cochran-Siegle perde ad ogni intermedio, tranne nell’ultimo dove guadagna 0.09. E’ secondo a 59 centesimi. Da adesso si entra nel vivo. C’è lo sloveno Miha Hrobat, velocissimo in prova.

10.36 Lo statunitense paga 0.16 al primo rilevamento e 0.43 al secondo.

10.36 Rogentin si porta al comando con 48 centesimi su Babinsky. Mancano troppi big per stabilire se sia una discesa da podio. Adesso l’americano Ryan Cochran-Siegle.

10.34 E infatti già 0.14 di vantaggio per l’elvetico al primo parziale, che scende a 0.10 al secondo.

10.33 Lehto non sfrutta il pettorale basso e incassa ben 1.27 da Babinsky. Arrivano già gli svizzeri…C’è Stefan Rogentin: su questa pista può fare benissimo.

10.32 Il finnico è in vantaggio di 0.04 al primo intermedio, ma dietro di ben 0.59 al secondo.

10.31 Buona discesa per Babinsky, 1’45″78. Sarà stato anche veloce? Ora il finlandese Elian Lehto, un emergente da tenere d’occhio.

10.30 Hemetsberger non parte per dolori alla schiena. In pista l’austriaco Stefan Babinsky.

10.29 Sta spuntando il sole, anche se per ora è velato. C’è vento. L’austriaco Daniel Hemetsberger avrà il pettorale n.1.

10.29 La classifica di Coppa del Mondo di discesa:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 445

2. Franjo Von Allmen (Svizzera) 372

3. Alexis Monney (Svizzera) 260

4. Miha Hrobat (Slovenia) 246

4. James Crawford (Canada) 233

10.28 La classifica generale di Coppa del Mondo:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1306

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 946

3. Loic Meillard (Svizzera) 731

4. Timon Haugan (Norvegia) 626

5. Franjo Von Allmen (Svizzera) 606

6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 580

7. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 554

8. Clement Noel (Francia) 490

9. Alexis Monney (Svizzera) 460

10. Alexander Steen Olsen (Norvegia) 385

11. Mattia Casse (Italia) 382

10.27 In questa stagione l’Italia, in campo maschile, ha ottenuto almeno un podio in superG, gigante e slalom. Ma non ancora in discesa. Restano tre occasioni, compresa quella di oggi.

10.26 L’Italia non vince in discesa dalla Val Gardena 2023. Ovviamente con Paris.

10.25 Cielo nuvoloso a Kvitfjell. Temperature alte, neve trattata con il sale. Dunque condizioni primaverili.

10.21 Quest’anno la Svizzera ha vinto 5 discese su 6 in Coppa del Mondo con ben 4 atleti diversi! L’unico ad interrompere il predominio è stato il canadese James Crawford a Kitzbuehel. Gli elvetici, ovviamente, hanno dominato anche ai Mondiali, sia in superG sia in discesa.

10.20 I pettorali degli italiani: 10 Dominik Paris, 18 Florian Schieder, 24 Christof Innerhofer, 38 Nicolò Molteni, 44 Giovanni Franzoni, 48 Benjamin Jacques Alliod, 57 Matteo Franzoso.

10.19 Paris, sempre nel 2024, giunse terzo in superG a pari merito con Marco Odermatt.

10.18 Lo scorso anno la discesa fu vinta dallo svizzero Niels Hintermann davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr ed al canadese Cameron Alexander.

10.14 Peraltro la statistica dice che Paris vince una volta ogni tre anni a Kvitfjell. Dopo 2016, 2019 e 2022, sarebbe bello che il 2025 fosse l’anno buono.

10.13 Quella di Kvitfjell è una delle piste preferite per Dominik Paris. In Norvegia vanta ben quattro vittorie in carriera: tre in discesa (2016, 2019 e 2022) e una in superG (2019).

10.09 Mattia Casse, caduto nel corso della prima prova, ha riportato la frattura del gomito destro e sarà ovviamente assente.

10.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla prima delle due discese maschili a Kvitfjell (Norvegia).

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima discesa libera maschile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 63 atleti da 14 Paesi.

In casa Italia saranno ben sette gli azzurri al via nella gara odierna: Dominik Paris col 10, Florian Schieder col 18, Christof Innerhofer col 24, Nicolò Molteni col 38, Giovanni Franzoni col 44, Benjamin Jacques Alliod col 48 e Matteo Franzoso col 57.

In classifica generale lo svizzero Marco Odermatt guida con 1306 punti, con 360 lunghezze di margine sul norvegese Henrik Kristoffersen, secondo a quota 946, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Odermatt con 445 punti, davanti ai connazionali Franjo Von Allmen, secondo a quota 372, ed Alexis Monney, terzo con 260.

La prima discesa libera maschile in programma a Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.00.