Sci alpino, Dominik Paris sfida lo squadrone svizzero a Kvitfjell

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino comincia la sua lunga trasferta in Norvegia. Si parte questo fine settimana da Kvitfjell per una tre giorni dedicata completamente alla velocità, ultimo appuntamento prima delle finali di Sun Valley; mentre il prossimo weekend si gareggerà ad Hafjell con in programma un gigante ed uno slalom.

Kvitfjell è sicuramente una delle tappe preferite da Dominik Paris, anche perchè su questa pista l’altoatesino ci ha vinto per ben quattro volte in carriera (tre in discesa ed una in superG). La forma è ancora buona per il veterano azzurro, che è comunque uscito bene dal Mondiale, cogliendo poi il primo podio stagionale a Crans Montana. Adesso l’obiettivo è provare a centrare la prima vittoria e dall’unica prova disputata le indicazioni sono state ottime, visto che Paris ha chiuso secondo a soli cinque centesimi dallo sloveno Miha Hrobat.

Proprio Hrobat potrebbe essere uno degli outsider di lusso nelle due discese in programma, anche se in entrambe incombe come sempre lo squadrone elvetico. Gli svizzeri sono ovviamente i grandissimi favoriti e puntano alla tripletta di successi, comprendendo anche il superG di domenica. Marco Odermatt è in vetta ad entrambe le coppe di specialità, con quella di superG che è già al sicuro, mentre in quella di discesa Franjo Von Allmen ha ancora la possibilità di fare lo scherzetto al connazionale.

Ovviamente grandissima attenzione anche ad Alexis Monney e Stefan Rogentin, con entrambi che puntano a salire sul podio più volte in questa tre giorni norvegese. Mai dare per battuto anche l’austriaco Vincent Kriechmayr, ma attenzione anche all’americano Ryan Cochran-Siegle, che ben si è comportato nelle prove.

In casa Italia purtroppo Mattia Casse ha dovuto lasciare Kvitfjell per la frattura del gomito dopo la caduta nella prima prova. Un’assenza decisamente pesante anche perchè il piemontese lottava per il podio della classifica di superG, essendo secondo alle spalle di Odermatt. Oltre a Paris, dunque proverà ad essere protagonista Florian Schieder in discesa e magari Giovanni Franzoni in supergigante.