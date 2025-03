Sci alpino, le sorelle Delago si rituffano in Coppa Europa. Thaler rientra dopo il bronzo mondiale

La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista nel weekend ad Are (Svezia) con un gigante e uno slalom. La gara tra le porte larghe, in programma sabato 8 marzo, sarà particolarmente significativa nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo: il duello tra Federica Brignone e la svizzera Lara Gut-Behrami vivrà un capitolo fondamentale, antipasto dei tre giorni di gara previsti la settimana successiva a La Thuile.

Senza gare veloci nel massimo circuito internazionale itinerante, alcune atlete italiane hanno deciso di gareggiare in Coppa Europa: sabato 8 e domenica 9 marzo sono in programma due superG a Kitzbuehel (Austria). All’evento prenderanno parte alcune azzurre di punta come le sorelle Nicol e Nadia Delago. Le nostre portacolori non sono mai entrate in top-10 durante la stagione di Coppa del Mondo (Nicol fu terza ad Altenmarket e Saalbach nella passata annata agonistica).

Nadia si è cimentata nel circuito minore poche settimane fa (14-15 febbraio), non riuscendo a entrare in top-10 nei superG di Bardonecchia (14ma e 18ma). L’ultima apparizione di Nicol risale al 21 dicembre 2023, quando fu settima nella discesa del Passo San Pellegrino. Vedremo in gara anche Sara Thaler, fresca di medaglia di bronzo conquista nel superG dei Mondiali juniores. Completeranno la squadra Vicky Bernardi, Ludovica Righi, Camilla Vanni, Ludovica Vittoria Druetto, Giulia Albano, Melissa Astegiano, Vittoria Cappellini e Carlotta De Leonardis.