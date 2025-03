MAGICO CAMPIONE! Dominik Paris mette in fila gli svizzeri e torna alla vittoria a Kvitfjell a 35 anni!

Il ritorno del grande campione! Dominik Paris si dimostra un eterno fuoriclasse e a 35 anni ritorna sul gradino più alto del podio nella discesa di Kvitfjell. Si tratta della quinta vittoria in carriera nella località norvegese, la quarta in discesa su una delle piste più amate dall’altoatesino insieme a Bormio e Kitzbuehel. Paris non vinceva in Coppa del Mondo dal dicembre 2023, quando si impose nella discesa della Val Gardena e quella di oggi è la diciannovesima affermazione nella specialità, la numero 23 in totale in Coppa del Mondo (a -1 da Gustavo Thoeni).

Una prestazione eccezionale quella di Paris, che ha saputo mettersi dietro tutto lo squadrone svizzero, con gli elvetici finora dominatori della velocità in questa stagione. Perfetto in alto, poi anche alla Tommy, scatenando poi i cavalli nel tratto finale, dove ha toccato la velocità massima. Semplicemente una discesa da grandissimo campione.

Si parlava di squadrone svizzero ed infatti dietro a Paris ci sono ben quattro elvetici. Secondo posto per Marco Odermatt, che ha accusato alla fine un ritardo di 32 centesimi dall’azzurro. Sul podio ci sale anche Stefan Rogentin (+0.63), che ha preceduto i connazionali Franjo Von Allmen (+0.83) ed Alexis Monney (+0.89).

Sesto posto per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+1.05) davanti di pochissimo all’americano Bryce Bennett (+1.06) e al francese Nils Allegre (+1.07). Completano la Top-10 l’austriaco Stefan Babinsky (+1.11) e l’americano Ryan Cochran-Siegle (+1.22).

Marco Odermatt mette un’ipoteca sulla sua seconda coppa di discesa della carriera. Lo svizzero, infatti, ha allungato ulteriormente sul compagno di squadra Franjo Von Allmen, portando il vantaggio a 103 punti. In quella generale Odermatt sale a 1386 punti davanti ad Henrik Kristoffersen (946).