Sci alpino, quante nubi sull’Italia maschile: anche la Gran Bretagna ha un vivaio migliore al momento

Oggi si concludono i Mondiali Juniores di sci alpino a Tarvisio e salvo clamorosi colpi di scena nello slalom maschile, l’Italia concluderà la rassegna iridata giovanile con due medaglie, entrambe arrivate dal settore femminile. Prima il bronzo di Sara Thaler in superG e poi il meraviglioso oro di Giorgia Collomb in gigante. Se proprio le giovani azzurre hanno mostrato qualche segnale in chiave futuro, al maschile invece la situazione appare davvero preoccupante ed in particolare nelle specialità tecniche, già quelle più in difficoltà anche in Coppa del Mondo.

Purtroppo anche a livello giovanili i risultati in gigante e slalom latitano davvero ad arrivare. Ieri il migliore degli azzurri è stato Pietro Bisello, che ha chiuso addirittura in ventiquattresima posizione ad oltre tre secondi dal francese Flavio Vitale. Tra i primi trenta ha concluso anche Enrico Valentino Zucchini, ventisettesimo al traguardo. La situazione non è nemmeno cambiata più di tanto nella prima manche dello slalom odierno, con lo stesso Zucchini ventiquattresimo e con Jakob Franzelin dodicesimo a due secondi dalla vetta.

Davvero dei risultati molto deludenti e che sicuramente pongono molti dubbi e incognite sul futuro dell’Italia nelle specialità tecniche. Addirittura una nazione come la Gran Bretagna, lontana anni luce dalla tradizione italiana, sembra avere un vivaio decisamente migliore e con molto più talento. Sono addirittura tre i britannici che hanno concluso tra i primi dodici in gigante con Jack Irving quinti e Freddy Carrick-Smith al sesto posto. Quest’ultimo è protagonista anche in slalom oggi, con il fratello Luca che può anche andare a vincere una medaglia, visto che è quarto a metà gara.

Vedere la Gran Bretagna meglio dell’Italia in un evento di sci alpino importante come i Mondiali giovanili è sicuramente un segnale decisamente preoccupante e che non può essere trascurato dagli addetti ai lavori e da coloro che gestiscono il futuro della squadra azzurra. Lo stesso Paolo De Chiesa ad OA Sport ha commentato nei giorni scorsi di essere molto preoccupato, espandendo i problemi anche al settore femminile. La storica voce tecnica della Rai ha parlato di dramma sportivo in futuro per l’Italia e l’allarme da Tarvisio ha già cominciato a suonare molto forte.