Sci alpino, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se…Le combinazioni per l’ultima gara

Si aprono le Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: a Sun Valley, in Idaho (Stati Uniti), nella discesa libera femminile saranno 24 le atlete al via, in rappresentanza di 9 Paesi. In casa Italia saranno 6 le azzurre in gara, con Federica Brignone e Sofia Goggia che puntano alla Coppa di discesa.

Aritmeticamente in corsa per la Coppa di specialità sono rimaste soltanto tre atlete, visti i soli 100 punti a disposizione, ovvero Federica Brignone, prima a quota 384, l’austriaca Cornelia Huetter, seconda con 368, e Sofia Goggia, terza a quota 350.

Sofia Goggia, dunque, non potrà guardare soltanto al proprio risultato per poter portare a casa la graduatoria di specialità: vincere (senza ex aequo) potrebbe non bastare a scavalcare Federica Brignone, dalla quale accusa 34 punti di ritardo, mentre sarebbe sufficiente per scavalcare l’austriaca Cornelia Huetter, dalla quale paga 18 punti.

Sofia Goggia dipenderà dai risultati delle sue avversarie (o della sola Brignone, in caso di vittoria), ma deve comunque chiudere tra le prime sette per avere speranze: di seguito tutte le combinazioni che consegnerebbero la Coppa di specialità all’azzurra.

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI DISCESA SE…