Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale già domani se…pochi punti per la festa

Federica Brignone ha nei fatti già messo le mani sulla Coppa del Mondo generale, visto che può fare affidamento su ben 382 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami quando mancano quattro gare al termine della stagione. Le celebrazioni sono sostanzialmente già partite: la fuoriclasse valdostana ha bissato il trionfo ottenuto cinque anni fa, quando però non ebbe l’onore della festa vista la brusca interruzione della stagione a causa della pandemia.

L’annata agonistica dell’azzurra è stata semplicemente strepitosa, con addirittura dieci gare vinte nel massimo circuito internazionale itinerante e due medaglie conquistate ai Mondiali (oro in gigante e argento in superG), ma formalmente la nostra portacolori non ha ancora vinto la Sfera di Cristallo, uno dei trofei più iconici e prestigiosi dell’intero panorama sportivo. Visto che sul piatto ci sono ancora 400 punti, Lara Gut-Behrami potrebbe superarla vincendo tutte le gare rimanenti e sperando in una debacle della valdostana.

Non succederà, perché l’elvetica non ha la minima speranza di vincere lo slalom. Stiamo parlando di mera matematica, ma è giusto prenderla in considerazione prima di stappare lo spumante e alzare al cielo il trofeo. Federica Brignone potrebbe vincere la Coppa del Mondo generale già domani (sabato 22 marzo) al termine della discesa libera di Sun Valley, dove si stanno disputando le finali della competizione: le basterà arriverà quattordicesima, indipendentemente dal risultato dell’avversaria.

In quel caso incamererebbe 18 punti e chiuderebbe i conti. Se Lara Gut-Behrami non dovesse imporsi in questa gara, allora la nostra portacolori conquisterebbe il trofeo anche senza entrare in zona punti. Ricordiamo che durante gli atti conclusivi conquistano punti soltanto le prime quindici classificate e che vi partecipano le prime venticinque della classifica di specialità, le altre con più di 500 punti nella graduatoria generale e la Campionessa del Mondo juniores. Se non dovesse avverarsi questa combinazione tutto sarebbe rimandato al superG di domenica.

FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DEL MONDO DOMANI SE…