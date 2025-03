LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: le salite nel finale chiamano i favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2025. 205 km con partenza da Ascoli Piceno ed arrivo a Pergola. Frazione interessante con pochissimi metri di pianura costellata da ben 9 salite, alcune di esse impegnative. Difficilmente si assisterà ad una nuova volata in quanto il finale strizza l’occhio ai finisseur e potrebbe invitare anche gli uomini di classifica ad un colpo di mano.

Partenza subito in lieve salita per una ventina di km che porteranno ad un lungo tratto di saliscendi. I tre GPM previsti arriveranno tutti nella seconda metà di tappa, con la salita di Santa Marciana (4,4 km al 6.1% di pendenza media) ad aprire le danze. Sprint intermedio situato a Barbara e poi una dietro l’altra le ascese che decideranno la frazione. Dapprima quella di Barbanti, dalla lunghezza di 6.2 km ed una pendenza media del 4,6%, poi la salita di Monterolo. Asperità di 3.9 km al 6,7% che terminerà a meno di 15 km dal traguardo.

Occasione per i finisseur con l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) principale favorito. In seconda battuta il danese Magnus Cort (Uno – X Mobility), che ha dimostrato nelle scorse settimane di essere in palla, e l’irlandese Ben Healy (EF Education Easypost), sempre propositivo su questo tipo di percorsi. Potrebbe scatenarsi anche la bagarre tra gli uomini di classifica dopo le schermaglie di ieri. Occhi puntati dunque sullo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), sul canadese Derek Gee (Israel Premier – Tech), sul britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e sul trittico italiano composto dalla maglia azzurra Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) e Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

La quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2025 inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!