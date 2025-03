Come sta Jonas Vingegaard dopo la caduta? “Pensa di essersi rotto la mano”

Jonas Vingegaard potrebbe essersi infortunato durante la quinta tappa della Parigi-Nizza. Il fuoriclasse danese ha raggiunto il traguardo con del sangue sul volto e una mano dolorante in seguito a una caduta in cui è incappato quando mancavano circa ottanta chilometri. Il due volte vincitore del Tour de France era in lacrime all’arrivo e la sensazione è che ci siano delle conseguenze fisiche per il capitano del Team Visma | Lease a Bike.

Il 28enne ha stretto i denti sullo strappo finale e ha chiuso in sedicesima posizione con un ritardo di trenta secondi dal francese Lenny Martinez, perdendo il simbolo del primato in favore del compagno di squadra Matteo Jorgenson (ora lo statunitense ha un margine di ventidue secondi nei confronti del nordico).

A lanciare l’allarme è stato proprio il ciclista americano, che al termine della tappa ha spiegato cosa sia successo a Jonas Vingegaard: “Mi ha detto che pensava di essersi rotto la mano e che era molto doloroso. Aveva problemi a frenare e a tenere il manubrio“. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare degli aggiornamenti, l’auspicio è che non si tratti di qualcosa di grave: già lo scorso anno si infortunò seriamente e non riuscì a presentarsi al meglio alla Grande Boucle per la sfida con Tadej Pogacar.