LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per i velocisti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della tradizionale corsa di inizio marzo: la Parigi-Nizza 2025! Anche oggi c’è la chance per gli uomini veloci di portare a casa un prestigioso successo di tappa.

Tutto pronto per la seconda giornata di competizione su pista, valida per la rassegna del circuito World Tour giunta alla sua edizione numero 83. Oggi assisteremo alla seconda frazione, con partenza dal paese di Montesson e l’arrivo che sarà a Bellegarde (183,9 km). Sulla carta, il percorso lascia spazio ai velocisti che però dovranno resistere ad una prima parte impegnativa.

Attenzione infatti alla salita di Mesnuls e quella di La Villeneuve, che arriveranno rispettivamente già dopo 34km e dopo 55km dal via. In totale si percorreranno 183,9 km, per forza di cose bisogna indicare come favorito il velocista belga Tim Merlier (Soudal-QuickStep), che si è imposto nella tappa inaugurale nella giornata di ieri. Outsider anche Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) e Mads Pedersen (Lidl – Trek). L’Italia si presenta con Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) come miglior freccia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della seconda tappa della tradizionale Parigi-Nizza, con partenza alle 11:45 e arrivo intorno alle 16, magari qualche minuto prima. Diretta Streaming su Eurosport e Discovery Plus, nonché su SkyGo, Now e DAZN. Vi aspettiamo!