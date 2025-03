Cosa è successo a Tadej Pogacar: caduta, rimonta e apoteosi alle Strade Bianche

Come da pronostico, Tadej Pogacar è stato il grande protagonista delle Strade Bianche 2025. Il capitano dell’UAE Team Emirates ha dato spettacolo sugli sterrati toscani, ingaggiando uno splendido duello con Thomas Pidcock e vincendo per dispersione a Siena dopo una corsa di 213 chilometri ricca di emozioni e colpi di scena.

Il fuoriclasse sloveno, evaso dal gruppo dei migliori insieme al britannico della Q36.5 Pro Cycling Team nel settore di Monte Sante Marie, è caduto in discesa a circa cinquanta chilometri dalla fine senza riportare gravi conseguenze (solamente alcune abrasioni, oltre ad una forte botta alla spalla) ma perdendo oltre venti secondi dalla testa della gara.

Pogacar si è poi lanciato all’inseguimento di Pidcock, raggiungendolo abbastanza agevolmente e piazzando l’attacco decisivo a 18,5 chilometri dal traguardo sull’ultimo passaggio a Colle Pinzuto. Il Campione del Mondo in carica, dopo aver staccato il forte corridore britannico, è scappato via guadagnando un vantaggio impressionante e festeggiando a Piazza del Campo il suo terzo sigillo in carriera alle Strade Bianche.