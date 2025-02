Ciclismo: Søren Kragh Andersen, debutto rimandato ad aprile. Il danese ha superato uno pseudotumore

Søren Kragh Andersen non sarà in bicicletta nelle prossime settimane. Il corridore danese, in forza da quest’anno alla Lidl-Trek dopo un’esperienza di due stagioni alla Alpecin, ha infatti comunicato di aver superato un delicato momento di salute che non gli consentirà immediatamente di essere a disposizione.

Rimozione di uno “pseudotumore benigno nella regione scrotale” – come riporta Spazio Ciclismo -, in un intervento chirurgico effettuato pochi giorni fa e perfettamente riuscito. Al momento il corridore classe 1994, potrà quindi limitarsi nel suo percorso riabilitativo ad allenamenti fatti di sessione di corsa, nuoto e palestra non potendo montare in sella alla sua bicicletta.

“È una grande delusione non potersi unire alla squadra per questa importante prima parte della stagione, ma la priorità era risolvere il problema medico – ha fatto sapere lo stesso Kragh Andersen -. C’è molto lavoro da fare per prepararmi al debutto con la Lidl-Trek, ma sono pienamente motivato a tornare al massimo della forma e a sostenere la squadra per il resto della stagione”.