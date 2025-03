Parigi-Nizza 2025 oggi in tv, tappa Le Perray-en-Yvelines-Le Perray-en-Yvelines: orari, altimetria, favoriti. Merlier il più atteso

Si infiamma il mese di marzo per il World Tour di ciclismo su strada. Scatta oggi la Parigi-Nizza, edizione numero 83. Prima frazione: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

156,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Le Perray-en-Yvelines. La volata è quasi scontata vista l’assenza di grandi difficoltà a livello altimetrico (tre GPM di terza categoria da percorrere, tutti brevi e lontani dal traguardo).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

PRIMA TAPPA

Domenica 9 marzo

Le Perray-en-Yvelines-Le Perray-en-Yvelines (156,1km)

Orario di partenza: 11:45

Orario di arrivo: 15:30 circa

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 13.55 in abbonamento su Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: ore 13.55 su eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Tutti contro Tim Merlier. Inizio di stagione già con quattro vittorie per il campione d’Europa della Soudal-QuickStep che partirà sicuramente da grande favorito, vista anche l’assenza di rivali di lusso. A sfidarlo il veterano norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), Mads Pedersen (Lidl – Trek) ed il nostro Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).