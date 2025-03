LIVE Paolini-Samsonova, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: precedenti negativi da ribaltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della partita di 4° turno (ottavi di finale) del WTA 1000 di Indian Wells tra Jasmine Paolini e la russa Liudmila Samsonova. Ci si gioca per la prima volta in carriera l’accesso in quarti.

L’azzurra mai si è spinta fino ai quarti di finale in California, quest’oggi si può fare a patto di abbassare il numero degli errori rispetto alle prime uscite presso il ‘tennis paradise’, mastodontico impianto alle porte di Palm Spring, CA (USA). Contro la romena Cristian la toscana si è letteralmente salvata, rimontando da 1-3 nel set decisivo ma soprattutto non cedendo neanche di un millimetro dal lato psicologico.

Il problema sono stati gli errori gratuiti, troppi, oltre 60 nel match precedente. Servirà contenerli contro una rivale che non dà respiro, volendo prendere subito l’iniziativa. In chiave Ranking Paolini potrebbe accorciare su Jessica Pegula, eliminata, che al momento dista poco più di 800 punti. Ciò che è più importante è la race: grazie alle due vittorie a Indian Wells Paolini si è riportata al 28° posto, dopo lo stop forzato contro Kenin a Dubai. Se vince oggi accorcia a circa -500 punti dall’ottava posizione.

Precedenti 2-0 per la russa, entrambi sul cemento. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells tra Jasmine Paolini e Liudmila Samsonova: si gioca come 4° match (pioggia permettendo). Vi aspettiamo!