LIVE Musetti-Auger Aliassime, ATP Miami 2025 in DIRETTA: sfida complicata con l’imprevedibile canadese

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Félix Auger-Aliassime, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Miami 2025.

Lorenzo Musetti in cerca del suo smalto migliore e quest’oggi avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità contro un avversario ostico come il canadese Auger-Aliassime. Il nativo di Carrara è arrivato fin qui sconfiggendo al secondo turno il francese Quentin Halys con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-5, in una partita sofferta e rischiata più volte di essere mandata sul binario sbagliato. D’altro canto, il canadese ha rifilato un doppio 6-4 al qualificato Tristan Schoolkate, dando conferma del suo ottimo stato. Difatti in questi primi 3 mesi del nuovo anno Aliassime ha vinto un titolo a Montpellier e ha raggiunto la finale a Dubai, dove si è arreso a Tsitsipas.

I precedenti dicono perfetta parità: 3 vittorie per Aliassime, 3 vittorie per Musetti. Il primo duello tra i due all’ATP di Barcellona 2021, dove Felix prevalse in 3 set (4-6, 6-3, 6-0). L’ultimo invece ce lo ricordiamo tutti: lo scorso 3 agosto Lorenzo ha scritto un pezzo di tennis italiano, andandosi a prendere la medaglia di bronzo olimpica in quel di Parigi, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Quest’oggi sarà una partita interessante, fra due giocatori che qualche anno fa venivano annoverati come il futuro del tennis mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Félix Auger-Aliassime, valido per il terzo turno dell’ATP Miami 2025. L’appuntamento è dalle ore 17.10 sul Butch Buchholz di Miami, chi vince incontra presumibilmente Djokovic, vi aspettiamo!