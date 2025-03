ATP Miami, il giorno delle stelle cadenti: eliminati Draper, Rublev, Shelton e Rune. Super Fonseca, bene Zverev

Calato il sipario su una lunga giornata di incontri riservata al secondo turno del tabellone maschile del Masters1000 di Miami. Della truppa italiana “sopravvissuto” solo Matteo Berrettini, che ha così raggiunto Lorenzo Musetti al terzo round. Sofferta l’affermazione del romano contro un ispirato Hugo Gaston, piegato sullo score di 4-6 6-3 6-3. Sul cammino di Matteo ci sarà un avversario un po’ a sorpresa. Il riferimento è al belga Zizou Bergs (n.51 ATP), a segno per 7-5 6-4 contro il russo Andrey Rublev (n.9 del ranking).

Eliminati, invece, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. L’italo-argentino non ha sfruttato una grande occasione, avendo affrontato il lucky loser, Adam Walton, vista la rinuncia del polacco Hubert Hurkacz. L’australiano (n.89 del mondo), però, si è imposto col punteggio di 6-4 6-4 e nel prossimo turno giocherà contro il sorprendente Chak Lam Coleman Wong (n.182 del ranking), uscito vittorioso dalla sfida contro Ben Shelton (n.14 ATP) con lo score di 7-6 (3) 2-6 7-6 (5). Una prestazione negativa dell’americano, tra i tennisti più attesi di questo torneo.

Non ha deluso, invece, l’altro statunitense Taylor Fritz (n.4 del mondo) che ha piegato Sonego (n.38 del ranking) per 7-6 (2) 6-3. Una prestazione solida del californiano che sul suo cammino si ritroverà il canadese Denis Shapovalov (n.28 del ranking), vittorioso sul filo di lana contro l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.117 ATP) per 6-3 6-7 (1) 7-6 (3).

Arnaldi (n.35 ATP), invece, è stato sconfitto dal ceco Tomas Machac (n.21 del mondo) col punteggio di 6-2 1-6 6-3 in una partita molto strana, fatta di diversi up&down. Il ceco sarà il prossimo avversario dell’altissimo americano Reilly Opelka (n.114 del ranking), a segno contro il finalista di Indian Wells, Holger Rune (n.12 ATP), per 4-6 6-3 7-6 (5).

A proposito di Indian Wells, eliminato anche il vincitore del torneo nel deserto della California, Jack Draper (n.7 del mondo). Il britannico ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del talentuoso ceco Jakub Mensik (n.54 del ranking), a segno per 7-6 (2) 7-6 (3). Quest’ultimo sarà il prossimo avversario del russo Roman Safiullin, che ha sconfitto per 6-7 (4) 6-3 7-5 l’australiano Alexei Popyrin (n.26 del ranking).

Si parlava di talento, non si può non considerare quanto fatto da Joao Fonseca. Il 18enne brasiliano (n.60 del mondo) ha incantato tutti sul campo centrale, battendo il francese Ugo Humbert (n.20 del ranking) con lo score di 6-4 6-3, mettendo in mostra un tennis eccezionale. Ne dovrà tenere conto Alex de Minaur (n.11 ATP), che sarà il suo prossimo avversario. L’australiano si è imposto contro il cinese Bu Yunchaokete (n.69 del ranking) per 6-4 6-4.

Tutto facile per uno dei grandi favoriti di questo evento, ovvero il tedesco Alexander Zverev. Il n.1 del seeding non ha dato scampo al britannico Jacob Fearnley (n.83 del mondo) sul punteggio di 6-2 6-4 e il suo prossimo avversario sarà l’australiano Jordan Thompson che ha piegato 7-6 (4) 7-6 (1) il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.29 del ranking).

In conclusione, vittorie del francese Arthur Fils (n.18 del mondo) contro il canadese Gabriel Diallo (n.87 ATP) per 6-4 2-3, visto il ritiro del nordamericano, e dello statunitense Frances Tiafoe (n.17 del mondo) opposto allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.39 ATP) per 7-5 7-6 (5). I due vincitori si incroceranno nel terzo turno.