Chi affronta Lorenzo Musetti al terzo turno di Miami? Prossimo avversario: c’è un dolce precedente olimpico

Lorenzo Musetti è riuscito a rimontare il francese Quentin Halys e a imporsi al terzo set in occasione del suo debutto al Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-6(4), 7-5 e può così proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, dove al prossimo turno incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime in una pirotecnica sfida tra il numero 15 e il numero 18 del tabellone.

Si tratta di un successo importantissimo per il morale del toscano, che era reduce dal ko rimediato ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro il francese Arthur Fils e che in precedenza aveva dovuto affrontare qualche criticità in Sudamerica. Il numero 16 del mondo vuole guardare con ottimismo a questo appuntamento di prestigio e punta a farsi strada nel torneo, meritandosi gli ottavi di finale dove potrebbe incrociare il serbo Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime si sono affrontati ben sei volte in carriera sul circuito maggiore. Il 23enne toscano ha prevalso nei confronti del numero 19 del ranking ATP nell’ultimo testa a testa, ovvero la finale per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Un precedente davvero molto dolce per il toscano, che nel 2022 perse in semifinale all’ATP 250 di Firenze e in Coppa Davis, vincendo però i sedicesimi al Masters 1000 di Montecarlo. Nel 2021, invece, si incrociarono sempre nei sedicesimi: il nordamericano ebbe la meglio in rimonta a Barcellona, mentre l’azzurro si impose a Lione in tre set.