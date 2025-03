ATP Miami 2025, Lorenzo Musetti rimonta Halys ed approda al terzo turno!

Esordio vincente per Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, ai Miami Open 2025 di tennis: nel secondo turno del torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sul cemento outdoor della Florida (Stati Uniti), l’azzurro rimonta e batte il transalpino Quentin Halys, sconfitto con lo score di 3-6 7-6 (4) 7-5 al termine di due ore e e mezza di aspra battaglia sportiva. Al terzo turno per l’azzurro l’avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding.

Nel primo set, nonostante il predominio del giocatore al servizio, Musetti non sfrutta la situazione di 0-30 in risposta nel terzo game, non riuscendo a procurarsi palla break. Il francese si salva ed è il primo ad ottenere dei break point: Halys se ne procura due consecutivi nell’ottavo game, ma l’azzurro risale dal 15-40. Ai vantaggi, però, il francese è più cinico e strappa la battuta all’avversario. La chiusura arriva senza alcun patema, dopo aver vinto 7 punti di fila, sul 6-3 dopo 33′.

Nella seconda partita, però, il canovaccio cambia subito: Musetti nel secondo gioco si trova nuovamente sullo 0-30 in risposta, si fa riprendere sul 30-30, ma questa volta si procura palla break e la converte, per portarsi sul 2-0. L’azzurro conferma lo strappo dopo un game lungo 14 punti e va sul 3-0 non pesante, ma nel settimo gioco manca quattro opportunità per il 5-2 e subisce il controbreak. Musetti nell’ottavo game ha subito altre due palle break, ma non le sfrutta e si fa riagganciare sul 4-4. La situazione si ripete nel dodicesimo gioco: l’azzurro si procura due set point sul 15-40 in risposta, ma il francese si salva ancora ai vantaggi. Si va al tiebreak: il transalpino allunga per primo, portandosi sul 3-1, ma l’azzurro subito impatta sul 3-3. Musetti dal 3-4 vince gli ultimi quattro punti giocati e riequilibra la contesa sul 7-4 dopo 66′.

Nella frazione decisiva il primo sussulto arriva nel quarto game, quando Musetti si trova sotto 30-40 in battuta, ma infila tre punti e la spunta ai vantaggi. Nell’undicesimo gioco, invece, è l’azzurro a procurarsi un break point sul 30-40, e Musetti non perdona, ottenendo il break che lo spedisce a servire per il match: nel dodicesimo game il tennista italiano va sotto 0-30, ma vince gli ultimi quattro punti giocati e chiude sul 7-5 dopo 51 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, che vince un solo punto in più dell’avversario, 113 contro 112, ma chiude con un saldo positivo tra vincenti e gratuiti, 25-21, mentre per il transalpino il bilancio è negativo, 34-36. Musetti fa la differenza con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 61% dei punti, contro il 46% del francese.