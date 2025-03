MotoGP, Marc Marquez fa sua la pole position ad Austin. Super Di Giannantonio, 6° Bagnaia

Marc Marquez non fa il vuoto come ci si poteva attendere ma conquista comunque la pole position per il Gran Premio delle Americhe 2025, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo aver completato il weekend perfetto (pole, primo nella Sprint e vittoria) in Thailandia ed in Argentina, il fenomeno catalano vuole ripetersi anche al COTA di Austin e con questo risultato in qualifica ha già messo le basi per una probabile nuova doppietta.

L’otto volte campione del mondo, leader della classifica generale a punteggio pieno dopo Buriram e Termas de Rio Hondo, non ha disputato una sessione impeccabile commettendo qualche sbavatura nei time-attack ma riuscendo a stampare un tempo (2’01″088) sufficiente per avere la meglio sugli avversari diretti con un vantaggio di 101 millesimi sull’azzurro Fabio Di Giannantonio.

Il romano del team VR46 è stato l’unico ad avvicinare la prestazione di MM93, con un giro inizialmente cancellato per bandiere gialle e poi ritenuto valido che gli ha permesso di precedere l’altra Ducati di Alex Marquez, terzo a 360 millesimi dal fratello maggiore. Seconda fila aperta dalla KTM di un brillante Pedro Acosta, quarto a 0.416 davanti ai ducatisti Franco Morbidelli (5° a 0.441) e Francesco Bagnaia, che non è andato oltre un deludente sesto posto a mezzo secondo dal compagno di squadra del team ufficiale di Borgo Panigale.

Bel risultato per la Honda con Luca Marini (proveniente dal Q1) 7° a sei decimi e Joan Mir 8°. Fuori in Q1 gli altri piloti italiani: 13° Marco Bezzecchi (a 82 millesimi dalla qualificazione in Q2) con l’Aprilia ufficiale, 17° Enea Bastianini con la KTM Tech3 e ultimo (22°) il tester Aprilia Lorenzo Savadori.