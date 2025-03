MotoGP, GP USA 2025: programma, orari, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nel week end del 28-30 marzo il Motomondiale tornerà in scena ad Austin, per il GP degli USA. Lungo i saliscendi della pista del Texas ci si prepara a un fine-settimana in cui le emozioni non mancheranno. I piloti dovranno essere abili ad adattarsi alle caratteristiche del tracciato, che richiederà grande precisione di guida e pelo nello stomaco per affrontare frenate e accelerazioni molto decise.

In MotoGP Marc Marquez ha iniziato alla grande la sua stagione. 74 punti dopo due round sono tantissimi. Del resto, l’iberico ha saputo centrare l’obiettivo sempre, collezionando la tripletta pole-position, Sprint Race e GP con grande regolarità. Si correrà nel fine-settimana, tra l’altro, in uno dei suoi grandi “feudi” e ci sono grandi possibilità che l’iberico possa ulteriormente allungare in classifica generale.

Dovrà inventarsi qualcosa Francesco Bagnaia. Pecco è in difficoltà con la sua Ducati. Mentre Marquez, suo compagno di squadra, costruisce con grande facilità la propria prestazione, il piemontese annaspa specialmente nella gestione della gomma posteriore. Vedremo se negli States ci saranno novità positive in questo senso.

Il GP degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP USA MOTOGP 2025

Venerdì 28 marzo (orari italiani)

Ore 15.00-15.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.50-16.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.45-17.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 19.15-19.50, Moto3, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 20.05-20.45, Moto2, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 21.00-22.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 29 marzo (orari italiani)

Ore 14.40-15.10, Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.25-15.55, Moto2, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.10-16.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.50-17.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17.15-17.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 18.50-19.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 19.15-19.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 19.45-20.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 20.10-20.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 21.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 30 marzo (orari italiani)

Ore 16.40-16.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 18.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 19.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 21.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

